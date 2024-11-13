فيكتور جيوكيريس .. أوروبا تلهث خلف "رونالدو الجديد" وجلاد جوراديولا الأعلى طلبًا في ميركاتو 2025

ثلاثي البريميرليج ينافس برشلونة وباريس على المهاجم السويدي

فرض المهاجم السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس، نفسه نجمًا على الساحة في قارة أوروبا، بفضل ما يقدمه من أرقام تهديفية مثالية مع فريق سبورتنج لشبونة، وأصبح مطلبًا أساسيًا لكل كبار القارة العجوز وهو الآن الصفقة الأعلى طلبًا في صيف 2025.

جيوكيريس، هو رأس الحربة الكلاسيكي المميز لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنتخب السويد، استطاع أن يخطف الأنظار إليه بعد مسيرة ليست قصيرة، حيث أنه الآن في الـ26 من عمره، ورغم ذلك لم تلحظه أعين الأندية الكبيرة، إلا مع بداية الموسم الحالي، في ظل الأرقام الجنونية التي يسجلها مع فريقه.

وبات جيوكيريس في الموسم الجاري، أبرز هداف صاعد بين كافة لاعبي الدوريات الأوروبية الـ10 الكبرى، ومن ثم بدأ الجميع يتساءل عن المهاجم الفذ الذي يستعد لغزو ملاعب أوروبا من بوابة جديدة، بعدما لقبته وسائل الإعلام بـ"رونالدو الجديد"، نظرًا لأنه يلعب لسبورتنج لشبونة، النادي الذي عرّف العالم بموهبة الدون قبل 21 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعيدًا عن أرقامه الضخمة في الموسمين الماضي والحالي، كانت الثلاثية "هاتريك" التي مزق بها جيوكيرس شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، الضربة الكبرى التي دفعت أكبر أندية أوروبا تعد عدتها وتبدأ رحلة المفاوضات مع لشبونة، فالكل يريد هذا المهاجم الذي وقف الوحش إرلينج هالاند أمامه عاجزًا عن مجاراته، ويطمع في خطفه والاستعانة به لجلد الخصوم.

من هو فيكتور جيوكيريس؟ وما المميزات التي جعلته حديث سوق الانتقالات في أوروبا، وما هي وجهته المثالية في المستقبل القريب؟ هذا ما يجيب عنه "GOAL" في السطور التالية...

فيكتور جيوكيريس .. البداية والمسيرة المتصاعدة

بدأ جيوكيرس مسيرته مع عالم كرة القدم من نادي برومابوجكارنا السويدي، حيث نشأ في العاصمة ستوكهولم وتدرج في مراحل الناشئين بين صفوفه، حتى ظهر في 2016 مع الفريق الأول وشارك معه في 50 مباراة، وبعد 3 أعوام انتقل إلى برايتون الإنجليزي وعمره 20 عامًا.

لكن مسيرة جيوكيريس، كانت متقلبة في بدايته وتخللتها الكثير من الإعارات، حيث أنه خلال الـ6 سنوات الماضية لعب لأندية سوانزي سيتي الويلزي وسانت باولي الألماني وبرايتون وكوفنتري سيتي الإنجليزيين، وبعد هذه التنقلات الكثيرة استقر به الأمر في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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وعلى المستوى الدولي، مثّل جيوكيريس منتخبات السويد على مستوى مراحل الشباب وكان هداف بطولة أوروبا تحت 19 عامًا 2017، قبل أن يخوض أول مباراة دولية له مع الفريق الأول في عام 2019.

وبدأ اسم جيوكيريس يلمع في عالم كرة القدم، تحديدًا مع كوفنتري سيتي الذي انضم إليه عام 2021، حيث شارك معه في دوري التشامبيونشيب والبطولات المحلية في إنجلترا خلال 97 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا، ورغم ذلك لم تستعن الأندية الإنجليزية الكبرى بخدماته في ذلك الوقت.

أموريم .. صاحب الرهان الرابح على جيوكيريس

هذا التألق لفت نظر البرتغالي روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة السابق والمنتقل مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد، لضم جيوكيريس إلى فريقه في صيف 2023، مقابل 24 مليون يورو في رهان كبير، ومنحه مقعد قيادة الهجوم وجعل طريقة اللعب كلها قائمة على وصول الكرة إلى هذا المهاجم القناص.

ولم يخيب جيوكيريس ثقة المدرب البرتغالي، حيث سجل في موسمه الأول مع لشبونة، 43 هدفًا وصنع 15 بكافة البطولات، وفقط هاري كين لاعب بايرن ميونخ (36 هدفًا و8 تمريرات حاسمة) ولوك دي يونج لاعب آيندهوفن (29 هدفًا و15 تمريرة حاسمة)، كان لديهما مشاركات أهداف محلية أكثر من جيوكيريس (29 هدفًا و10 تمريرات حاسمة) عبر الدوريات السبع الكبرى في أوروبا في 2023-24.

وساهم جيوكيريس في فوز فريقه بلقب الدوري البرتغالي 2023-24، وفاز بجائزة هداف المسابقة بـ29 هدفًا بخلاف جائزة أفضل لاعب في المسابقة، ليظهر اسمه بقوة على ساحة فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي، وتحديدًا من أندية راغبة في إعادته مرة أخرى إلى إنجلترا، لكن هذه المرة وسط أضواء البريميرليج.

وواصل جيوكيريس التألق للموسم الثاني على التوالي بتوهج كبير، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، خلال 18 مباراة فقط، وهناك تحدث عنه بيتر كيسفالودي، الذي كان مديرًا للأكاديمية في نادي برومابويكارنا السويدي السابق لجيوكيريش: "الشيء الجيد في فيكتور هو أنه يستطيع التسجيل بعدة طرق، إنه في الأساس لاعب وسط، لكنه يستطيع أيضًا التقدم للأمام بالكرة لأنه سريع وقوي. هل شاهدت الهدف الذي سجله ضد بلجيكا؟ إنه هدف عالمي".

لماذا فشلت عودة جيوكيريس إلى إنجلترا؟

وضعت عدة أندية أوروبية، جيوكيريس على لائحة طلباتها في الصيف الماضي، أبرزها آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه لم يرحل عن النادي البرتغالي، لعدة أسباب أغلبها يرتبط بالطلبات المادية الضخمة من إدارة سبورتنج لشبونة.

ويرتبط جيوكيريس بعقد طويل الأمد مع لشبونة يمتد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو، حتى أن المهاجم السويدي نفسه، أكد أن هذا العقد والطلبات المادية لناديه، ربما هي السبب الحقيقي وراء تعثر رحيله.

وقال جيوكيريس في مقابلة سابقة مع صحيفة سبور ت بلاديت السويدية: "ربما كان الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو، كبيرًا أكثر من اللازم لأنه لم يحدث شيء منه، بالطبع إنه مبلغ كبير من المال.. لكن سنرى ما سيحدث في فترة الانتقالات المقبلة".

جيوكيريس الصفقة الحلم في صيف 2025

جيوكيريس، أثبت للجميع أنه صفقة تستحق أكثر من 100 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي) ببدايته المثالية هذا الموسم، خصوصًا مع تسجيله 5 أهداف في 4 مباريات فقط خاضها بدوري أبطال أوروبا، أبرزها بالطبع الثلاثية التي قهرت مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين اللاعب وناديه يقضي بقبول سبورتنج لشبونة 75 مليون يورو، حال رحل الصيف المقبل، وهي الأنباء التي فتحت شهية العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول، وكذلك برشلونة وباريس سان جيرمان.

وبالطبع، فتح فريدريكو فارانداس، رئيس نادي سبورتنج لشبونة، المزاد على الجوهرة الثمينة في يده، حيث قال في تصريحات صحفية: "لا أستطيع أن أعد بأي شيء! إذا وصل نادٍ ودفع الشرط الجزائي، وكان اللاعب يريد الرحيل... فإنه سيرحل، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في يناير المقبل".

الوجهة المثالية لفيكتور جيوكيريس

مع تعدد الخيارات أمام المهاجم السويدي واستعداد كل منهم لدفع قيمة الشرط الجزائي لتحرير جيوكيريس من قبض لشبونة، سيكون تركيزه في الميركاتو الصيفي المقبل على وجهة جديدة تضعه بين نجوم الصف الأول وتحقق أيضًا أكبر استفادة من وراءه.

وبالطبع الأولوية ستكون لثلاثي الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول، خصوصًا أن الأندية الثلاثة تعاني على مستوى توفر المهاجم الصريح، وحال وصول جيوكيريس إلى أي منهم سيحصل على الفرصة الكافية.

لكن يبقى مانشستر يونايتد الخيار الأقرب بين الثلاثي لضم جيوكيريس، خصوصًا أن إدارة الشياطين الحمر تعاقدت مع المدرب روبن أموريم، الذي يملك سر اكتشاف المهاجم السويدي وهو من قدمه للعالم بصورته المرعبة حاليًا.

ورغم أن أموريم نفى عزمه اصطحاب مهاجم سبورتنج إلى أولد ترافورد، مؤكدا أن جيوكيريس بحاجة إلى الاستمرار مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم، لكنه بالطبع سيحرك إدارة اليونايتد لضمه في الصيف المقبل من أجل تكرار التجربة الناجحة بينهما، لكن هذه المرة في الملاعب الإنجليزية.

سباق شرس خارج البريميرليج

ويتواجد أيضًا برشلونة في قائمة الأندية الساعية خلف جيوكيريس، خصوصًا أن البارسا يبحث عن صفقة تؤمن هجوم الفريق، خصوصًا أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيبلغ من العمر 37 عامًا العام المقبل، كما أن هذه الصفقة ستكون بمثابة رد قوي على تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي.

ورغم أن مبلغ الـ100 مليون يورو، لن يكون توفيره أمرًا سهلًا على برشلونة، إلا أن المؤشرات الإيجابية بشأن صفقة "نايكي" والأرباح المتوقعة للفريق في الموسم الحالي، ربما تدفع إدارة جوان لابورتا للقتال من أجل جيوكيريس، الذي سيمثل درة التاج الحالي لفريق صاعد يقوده الألماني المُخضرم هانسي فليك.

وبعيدًا عن الليجا، يمتلك أيضًا باريس سان جيرمان الأموال الكافية للتعاقد مع جيوكيريس، ولديه الدوافع المختلفة لحسم هذه الصفقة، وأهم هذه الدوافع هي ضم نجم جديد يقود مشروع النادي الفرنسي، خصوصًا بعد التفريط في الثلاثي الكبير، ليونيل ميسي الذي رحل لإنتر ميامي الأمريكي ونيمار دا سيلفا للهلال السعودي وأخيرًا كيليان مبابي لريال مدريد.

الاختبار الحقيقي.. من البرتغال إلى البريميرليج؟

ومع 4 سنوات من التطور، ودقائق ثابتة مع الفريق الأول وأسلوب يناسب مهاراته، من الواضح أن جيوكيريس يتقدم بخطوات واسعة على اللاعب الذي كان عليه عندما فشل في إحداث تأثير في برايتون وسوانزي سيتي، يبقى فقط أن نرى ما إذا كان الانتقال إلى البريميرليج أو الليجا، سيجعله يحدث ضجة مماثلة لتلك التي حدثت في البرتغال.

ومن المعروف أن الدوري البرتغالي غير متكافئ نوعيًا وكميًا في جميع الأقسام، مع وجود نقص في القدرة التنافسية خارج سبورتنج وبنفيكا وبورتو، لذلك فالانتقال إلى قسم أقوى مع خطوط دفاعية أعمق من المرجح أن يحتاج لفترة من التكيف.

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على سبيل المثال، يمكن الاستدلال بتجربة انتقال الأوروجواياني داروين نونيز من بنفيكا إلى ليفربول، حيث كان داروين قد سجل 26 هدفًا في الدوري في البرتغال في موسمه الأخير 2021-22، ومع ذلك، فإنه في عامين ونصف بإنجلترا لم يسجل سوى 21 هدفين فقط.

ومع ذلك، فإن أداء جيوكيريس في دوري أبطال أوروبا قد يقدم لنا المقياس الحقيقي لإمكاناته، وتشير ثلاثيته ضد مانشستر سيتي إلى أنه يتمتع بالجودة اللازمة للتفوق على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية، وبالنسبة لأي مدافع.