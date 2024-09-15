خلع سرواله أمام الجماهير .. نجم ليفركوزن يفسر سبب احتفاله الغريب!

تعرف على سبب احتفال نجم ليفروكزن الغريب

فسر فيكتور بونيفاس نجم باير ليفركوزن الألماني، سبب احتفاله الغريب خلال مباراة فريقه ضد هوفنهايم ضمن منافسات الدوري، وذلك بعدما قام بخلع سرواله أمام الجماهير!

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وقاد بونيفاس فريقه ليفركوزن للفوز على هوفنهايم برباعية مقابل هدف واحد، حيث ساعد زميله مارتن تيرير في إحراز هدف التقدم، قبل أن يعود ويُسجل بنفسه.

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وبعد أن سجل فيكتور هدفه فاجأ الجميع بخلع سرواله احتفالًا بالهدف، وهي اللحظة التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في بلاده بنيجيريا.

وبعد المباراة، أوضح بونيفاس أنه لم يكن هدفه الإساءة أو الاستفزاز لأي شخص، حيث قال: "لم أرد استفزاز أي شخص، لقد فعلت ذلك أمام جماهيرنا، فهي موضة تطبيق "تيك توك" من قبل أحد المؤثرين الكبار في نيجيريا، لقد وعدته بأنني سأشجعه كثيرًا".

وعاد ليفركوزن إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني، بعد خسارته الجولة الماضية على يد لايبزيج بثلاثية مقابل هدفين، بالفوز على هوفنهايم.