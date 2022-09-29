فيفا 23: كافة الملاعب المرخصة في اللعبة

تعرف على قائمة الملاعب الموجودة في لعبة فيفا 23، والتي يصل عددها إلى 150 ملعبًا، بالإضافات الجديدة التي أضافتها الشركة...

بكل تأكيد يهدف عشاق الألعاب الإلكترونية، إلى خوض تجربة واقعية إلى حد كبير أثناء اللعب، وهذا ما تعمل شركة EA Sports على توفيره في لعبة فيفا 23.

وأضافت الشركة المنتجة للعبة الشهيرة، العديد من الملاعب الجديدة في نسخة فيفا 23، واهتمت بالكثير من التفاصيل الصغيرة بالملاعب والجمهور لزيادة الحماس وجعل اللعبة أكثر واقعية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنلقي نظرة على جميع الملاعب الموجودة في لعبة فيفا 23.

ما هي الملاعب الجديدة في لعبة فيفا 23

أضافت الشركة ستة ملاعب جديدة في لعبة فيفا 23، على رأسها عودة ملعب أليانز من جديد لفريق يوفنتوس، وكذلك ملعب لابومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

الملعب الفريق ملعب أكاديمية مانشستر سيتي فريق مانشستر سيتي للسيدات ستاد فيليبس آيندهوفن بارك ستاديون فرايبورج آل سادار أوساسونا بنك كاليفورنيا لوس أنجلوس لابومبونيرا بوكا جونيورز أليانز يوفنتوس

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ملاعب الدوري الإنجليزي في فيفا 23

تمتلك شركة EA Sports، حقوق 20 ملعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتضم تلك القائمة العديد من الملاعب العريقة مثل آنفيلد، وأولد ترافورد، وستاد الإمارات.

الفريق الملعب آنفيلد ليفربول كرافين كوتاج فولهام ايلاند رود ليدز يونايتد ستاد الإمارات آرسنال ستاد الاتحاد مانشستر سيتي جوديسون بارك إيفرتون كومينتي ستاديوم برينتفورد كينج باور ليستر سيتي ستاد لندن الأولمبي وست هام مولينو وولفرهامبتون أولد ترافورد مانشستر يونايتد سيلهرست بارك كريستال بالاس سانت جايمس بارك نيوكاسل يونايتد سانت ماري ساوثامبتون ستامفورد بريدج تشيلسي ملعب أمكس برايتون سيتي جراوند نوتينجهام فورست ستاد توتنهام توتنهام فيلا بارك أستون فيلا فيتاليتي بورنموث

ملاعب الكرة الإنجليزية في فيفا 23

بخلاف ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن شركة EA Sports، تمتلك حقوق العديد من الملاعب في الدوريات الإنجليزية الأخرى، مثل تشامبيونشيب.

يوجد في اللعبة 14 ملعبًا مختلفًا للفرق الإنجليزية، غير ملاعب البريميرليج.

الملعب الفريق برامول لين شيفيلد يونايتد ستاد كارديف سيتي كارديف سيتي كارو رود نورويتش سيتي فراتون بارك بورتسموث ملعب كيركليس هيدرسفيلد تاون لوفتوس رود كوينز بارك رينجرز MKM ملعب هال سيتي ملعب ريفرسايد ميدلسبره ملعب الضوء سندرلاند Bet365 ستاد ستوك سيتي Swansea.com ستاد سوانزي سيتي هاوثورنس وست بروميتش تيرف مور بيرنلي فيكارج رود واتفورد

ملاعب الكرة النسائية في فيفا 23

تهتم الشركة بالكرة النسائية، وفي كل نسخة تقوم بتطوير الدوريات والملاعب في اللعبة، وفي تلك النسخة سيكون ملعب أكاديمية مانشستر سيتي، هو ملعب فريق مانشستر سيتي النسائي.

الملعب الفريق أكاديمية مانشستر سيتي مانشستر سيتي للكرة النسائية

ملاعب الدوري الألماني في فيفا 23

لازال ملعب أليانز آرينا، خارج لعبة فيفا 23، ولكن هناك 16 ملعبًا مختلفًا لفرق الدوري الألماني، على رأسها سيجنال أدونا بارك.

الفريق الملعب باي أرينا باير ليفركوزن بوروسيا بارك بوروسيا مونشنجلادباخ دوتش بنك بارك آينتراخت فرانكفورت بارك ستاديون فرايبورج مرسيدس بنز آرينا شتوتجارت ميوا آرينا ماينز الملعب الأولمبي هيرتا برلين بريزيرو آرينا هوفنهايم ريد بول آرينا لايبزيج ملعب راين أنرجي كولن سيجنال أدونا بارك بوروسيا دورتموند آلتن فورشتراي أونيون برلين فيلتنس آرينا شالكة فولكس فاجن آرينا فولفسبورج فيسر شتاديون فيردر بريمن WWK آرينا أوجسبورج

ملاعب دوري الدرجة الثانية الألماني في فيفا 23

هل ترغب برحلة إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا؟

أنت محظوظ للغاية، فشركة EA Sports، ستقوم باصطحابك في رحلة إلى ستة ملاعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، ومن بينها ملاعب هامبورج، وهانوفر.

الملعب الفريق دوسلدورف آرينا دوسلدورف هاينز فون هايدن آرينا هانوفر هوم ديولكس آرينا بادربورن , فيرل ستاد ماكس مورلوك نورنبرج شوكو آرينا أرمينيا بيليفيلد فولكسبارك هامبورج

ملاعب الدوري الإسباني في فيفا 23

كما هو الحال في ألمانيا، يوجد 16 ملعبًا لفرق الدوري الإسباني الممتاز، في لعبة فيفا 23.

وسيظهر لأول مرة ملعب آل سادار في اللعبة.

الملعب الفريق كولسيوم ألفوسو بيريز خيتافي بلايدوس سيلتا فيجو بينتو فيمارين ريال بيتيس لاسيراميكا فياريال مونيليفو جيرونا فاييكاس رايو فاييكانو آل سادار أوساسونا خوسيه زوريلا بلد الوليد ميستايا فالنسيا سان ماميس أتلتيك بيلباو سانتياجو برنابيو ريال مدريد نويفو ميرانديا قادش رامون سانشيز بيزخوان إشبيلية RCDE ملعب إسبانيول ريال آرينا ريال سوسييداد واندا ميتروبوليتانو أتلتيكو مدريد

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ملاعب دوري الدرجة الثانية الإسباني فيفا 23

الاستاد الفريق ألكوراز هويسكا سيوتات دي فالنسيا ليفانتي جران كاناريا لاس بالماس مينديزوروزا ألافيس روزاليدا ملقة نويفو لوس كارمينيس غرناطة مونيبكال دي بوتراجي ليجانس إيبوروا إيبار

ملاعب الدوري الفرنسي في فيفا 23

الملعب الفريق ملعب جروباما ليون فيلودروم مارسيليا حديقة الأمراء باريس سان جيرمان

ملاعب الدوري الإيطالي في فيفا 23

الملعب الفريق أليانز ستاديوم يوفنتوس سان سيرو ميلان، إنتر

ملاعب الدوري البرتغالي في فيفا 23

الملعب الفريق داراجو بورتو ستاد بنفيكا بنفيكا

ملاعب الدوري الأمريكي في فيفا 23

الملعب الفريق بنك كاليفورنيا لوس أنجلوس بي سي بليس فانكوفر وايت كابس ديجنيتي هالث سبورتس بارك لوس أنجلوس جالاكس لومن فيلد سياتل ملعب مرسيدس بنز أتالانتا يونايتد بروفايدنس بارك بورتلاند تيمبرز ريد بول آرينا (نيو جيرسي) نيو يورك ريد بول

الملاعب الدولية في فيفا 23

الملعب الفريق ملعب أتاتورك الأولمبي تركيا ويمبلي إنجلترا

بقية الملاعب في فيفا 23