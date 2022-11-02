فيفا 23: أفضل 50 لاعب وسط شاب في نمط المهنة باللعبة

GOAL
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Eduardo Camavinga Real Madrid Pedri Barcelona 2022-23Getty/GOAL composite
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موقع جول يستعرض في التقرير التالي أفضل 50 لاعب وسط شاب في فيفا 23 ويوضح كافة تقييماتهم

بعد صدور لعبة فيفا 23، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

ومن أهم ما يميز فريقك في اللعبة أن تمتلك خط وسط قويًا، لتتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.

ومع التحديثات التي شهدتها نسخة فيفا 23، فإن الشركة المنتجة جعلت مركز خط الوسط أكثر أهمية من السنوات الماضية، وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".

فخط الوسط هو الدينامو الذي يحرك الفريق، فأنت بحاجة دائمًا إلى لاعبين على مستوى عال في فريق خاصة في مركز الوسط الذي يصنع الفارق في الكثير من المباريات، سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 50 لاعب وسط في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

من هم أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 23؟

المركز

اللاعبالعمرالفريقالمركزالتقييم الحاليالتقييم المتوقع

1

بيدري

19

برشلونة

CM

85

93

2

فلوريان فيرتز

19

باير ليفركوزن

CAM

82

91

3

جود بيلينجهام

19

بوروسيا دورتموند

CM

84

91

4

موليريو

18

لاس بالماس

LM

75

90

5

جمال موسيالا

19

بايرن ميونخ

CM

81

90

6

ريان جرافنبرخ

20

أياكس

CM

79

89

7

بوكايو ساكا

20

آرسنال

RM

82

89

8

إدواردو كامافينجا

19

ريال مدريد

CM

79

89

9

جافي

18

برشلونة

CM

79

88

10

نيكولو روفيلا

20

مونزا

CM

75

88

11

فابيو ميريتي

19

يوفنتوس

CM

72

87

12

بيون جيتنس

18

بوروسيا دورتموند

LM

67

87

13

جابرييل فيرون

19

بورتو

RM

75

87

14

أندرو سكوت

19

بريستول سيتي

CAM

69

87

15

يريمي

19

فياريال

RM

79

87

16

هيرفي إليوت

19

ليفربول

CAM

73

87

17

آدم هلوزيك

20

Bayer Leverkusen

CAM

77

87

18

ماركينيوس

19

أرسنال

RM

73

86

19

بابلو توري

19

برشلونة

CAM

69

86

20

إساهاكو فاتاو

18

سبورتينج لشبونة

CAM

67

86

21

أردا جولر

17

فنربخشة

CAM

69

86

22

مارتن باتورينا

19

دينامو زغرب

CM

70

86

23

نيكولا زاليفسكي

20

روما

LM

74

86

24

كارني تشوكويميكا

18

تشيلسي

CM

64

86

25

فابيو كارفاليو

20

ليفربول

CAM

73

86

26

نيكو ويليامز

20

أتلتيك بيلباو

RM

74

86

27

تشافي سيمونز

19

أيدهوفن

CAM

73

86

28

جيانلوكا بوسيو

20

فينيسيا

CM

73

86

29

جيوفاني ريينا

19

بوروسيا دورتموند

CAM

77

86

30

فيرنانديش

18

سبورتينج لشبونة

CM

66

85

31

لازارو

20

ألميريا

LM

72

85

32

ماكسيمو بيروني

19

فيليز سارسفيلد

CM

70

85

33

شارلي باتينو

18

بلاكبول

CM

64

85

34

نيكو جونزاليس

20

فالنسيا

CM

75

85

35

جوميز

19

براجا

LM

67

85

36

أندرسون

19

نيوكاسل يونايتد

CM

67

85

37

تايلور

20

أياكس

CM

73

85

38

آماد تراوري

20

سندرلاند

RM

69

85

39

آلان فيلاسكو

20

دالاس

LM

75

85

40

ديزيري دوي

17

رين

CAM

66

84

41

هاريس

17

فولهام

CAM

61

84

42

محمد العروش

18

ليون

CAM

66

84

43

سيدني رايبيجير

17

جرويتر فورث

CM

62

84

44

كريستيان أسلاني

20

إنتر

CDM

72

84

45

ماجنو

20

نيويورك سيتي

LM

72

84

46

إدوارد ميشوت

19

سندرلاند

CM

66

84

47

كيارجارد

19

سالزبورج

CAM

68

84

48

حنبعل المجبري

19

برمنجهام سيتي

CAM

64

84

49

سيمون

20

ريفير بليت

RM

74

84

50

كارلوس ألكاراز

19

راسينج كلوب

CAM

71

84

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