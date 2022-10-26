فيفا 23: أفضل اللاعبين الشباب وتصنيفاتهم الحالية والمتوقعة

أفضل المواهب التي ينبغي عليك التعاقد معها في "فيفا 23" ومن هو الأفضل في كل مركز؟

يعد نمط المهنة "كارير موود" أحد أكثر جوانب لعبة "فيفا" شعبية في كل نسخها ولم يختلف الأمر بالتأكيد بالنسبة لـ"فيفا 23".

التحدي في هذا النمط يتمثل في بناء فريق قادر على المنافسة الآن وفي المستقبل مع تقدم مراحل اللعبة.

للقيام بذلك ، عليك الخوض في سوق الانتقالات، ولكي تمر بالتجربة بشكل كامل سيكون كشافتك مطالبين بالبحث عن اللاعبين الواعدين.

لمساعدتك في طريقك في نمط "كارير موود" في "فيفا 23"، يلقي "جول" نظرة على أفضل المهاجمين الشباب ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل في اللعبة.

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لذلك ، تم استبعاد أمثال إرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور رغم أنهما لا يزالان صغيرين نسبيًا من هذه القائمة.

أفضل المهاجمين الشباب في "فيفا 23"

# اللاعب العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع 1 أنسو فاتي 19 برشلونة LW 79 90 2 أنطونيو نوسا 17 كلوب بروج LW 68 88 3 يوسوفا موكوكو 17 بوروسيا دورتموند ST 69 88 4 ريان شرقي 19 ليون LW 73 88 5 جو جيلهاردت 20 ليدز يونايتد ST 72 87 6 كريم أدييمي 20 بوروسيا دورتموند ST 75 87 7 سافيو 18 بي إس في أيندهوفن RW 70 86 8 كايكي 19 باكوس دي فيريرا RW 66 86 9 لوكا روميرو 17 لاتسيو RW 67 86 10 ماتيو كانسيلييري 20 لاتسيو RW 73 86 11 فرانشيسكو كونسيساو 19 أياكس RW 72 86 12 ميشيل أوليسي 20 كريستال بالاس RW 76 86 13 نوني مادويكي 20 بي إس في أيندهوفن RW 77 86 14 دانييل موريرا 18 بنفيكا LW 67 85 15 أليخادرو جارناشو 18 مانشستر يونايتد LW 64 85 16 هريكي أراوخو 20 بنفيكا ST 71 85 17 ماركو لازيتيتش 18 ميلان ST 65 85 18 ماتياس سولي 19 يوفنتوس RW 68 85 19 يوهان باكايوكو 19 بي إس في أيندهوفن RW 68 85 20 ميكا جودتس 17 جينك LW 64 85 21 ناكي أونوفار 19 طرابزون سبور LW 67 85 22 ستايب بيوك 19 هاجدوك سبليت LW 69 85 23 داني سكارليت 18 بورتسموث ST 65 85 24 إزيكيل زيبايوس 20 بوكا جونيورز RW 85 25 أنتوني إيلانجا 20 مانشستر يونايتد RW 74 85 26 بينجامين سيسكو 19 ريد بول سالزبورج ST 72 85 27 مومو تشو 18 ريال سوسييداد ST 70 85 28 أوكتافيان بوبيسكو 19 إف سي إس بي LW 72 85 29 كول بالمر 20 مانشستر سيتي RW 67 85 30 هوجو إكتيكي 20 باريس سان جيرمان ST 76 85

تم إعطاء مهاجم برشلونة أنسو فاتي القميص رقم 10 خلفًا للأرجنتيني ليونيل ميسي في قلعة كامب نو، وهو ما يتوقع أن يمنحه التوهج في الأيام المقبلة داخل "فيفا 23" التي يصل فيها تصنيفه الأعلى المتوقع إلى 90.

نجم كلوب بروج النيجيري أنطونيو نوسا يقف بقيمة متوقعة 88،، وكذلك بنفس الرقم نجد ريان شرقي مهاجم ليون ونجم بوروسيا دورتموند الواعد يوسوفا موكوكو.

القائمة تأتي بأسماء قوية أخرى مثل أنتوني إيلانجا من مانشستر يونايتد، ومهاجم باريس سان جيرمان هوجو إكيتيكي ومهاجم ريد بول سالزبورج الواعد بينجامين سيسكو.

أفضل لاعبي الوسط الشباب في "فيفا 23"

# اللاعب العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع 1 بيدري 9 برشلونة CM 85 93 2 فلوريان فيلتز 19 باير ليفركوزن CAM 82 91 3 جود بيلينجهام 19 بوروسيا دورتموند CM 84 91 4 موليرو 8 لاس بالماس LM 75 90 5 جمال موسيالا 19 بايرن ميونخ CM 81 90 6 جرافنبيرخ 20 أياكس CM 79 89 7 بوكايو ساكا 20 آرسنال RM 82 89 8 إدواردو كامافينجا 19 ريال مدريد CM 79 89 9 جافي 18 برشلونة CM 79 88 10 روفيلا 20 مونزا CM 75 88 11 ميريتين 19 يوفنتوس CM 72 87 12 بينوي جيتينس 18 بوروسيا دورتموند LM 67 87 13 فيرون 19 بورتو RM 75 87 14 سكوت 19 بريستول سيتي CAM 69 87 15 ييريمي 19 فياريال RM 79 87 16 هارفي إليوت 19 ليفربول CAM 73 87 17 هلوزيك 20 باير ليفركوزن CAM 77 87 18 ماركينيوس 19 آرسنال RM 73 86 19 بابلو توري 19 برشلونة CAM 69 86 20 فااوو إسحاقو 18 سبورتنج لشبونة CAM 67 86 21 جولير 17 فناربخشه CAM 69 86 22 باتورينا 19 دينامو زغرب CM 70 86 23 زاليفسكي 20 روما LM 74 86 24 تشوكويميكا 18 تشيلسي CM 64 86 25 كارفاليو 20 ليفربول CAM 73 86 26 نيكو ويليامز 20 أتلتيك بيلباو RM 74 86 27 تشافي سيمونز 19 بي إس في CAM 73 86 28 بوسيو 20 فينيزيا CM 73 86 29 رينا 19 بوروسيا دورتموند CAM 77 86 30 فيرنانديش 18 سبورتنج لشبونة CM 66 85

بعد الفوز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في 2021، من المفاجئ رؤية التصنيف الذي يتوقع أن يصل إليه بيدري في "فيفا 23" يمكن أن نتحدث عن كونه واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في اللعبة كلها بتصنيف متوقع يصل إلى 93.

زميله في برشلونة جافي الذي حصل على ذات الجائزة في 2022 ليس بعيدًا للغاية بتصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما ثنائي البوندسليجا فلوريان فيرتز وجود بيلينجهام الأقرب لبيدري مع وصول كل منهما إلى تصنيف متوقع 91.

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا يستطيع الوصول إلى تصنيف 90 في "فيفا 23" بينما يملك نفس التوقع كل من نجم ريال مدريد إدواردو كامافينجا ونجم آرسنال بوكايو ساكا.

أفضل المهاجمين الشباب في "فيفا 23"

اللاعب العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع 1 جوسكو جفارديول 20 لايبزيج CB 81 89 2 نونو مينديش 20 باريس سان جيرمان LB 80 88 3 أنطونيو سيلفا 18 بنفيكا CB 66 86 4 جيورجيو سكالفيني 18 أتالانتا CB 70 86 5 لوكيبا 19 ليون CB 76 86 6 تينو ليفرامينتو 19 ساوثامبتون RB 75 85 7 جوشتو 19 ليون RB 75 85 8 آرون هيكي 20 برينتفورد RB 75 85 9 هينكابي 20 باير ليفركوزن LB 78 85 10 نيتز 19 بوروسيا مونشنجلادباخ LB 73 85 11 كواسي 0 إشبيلية CB 73 85 12 فونتاناروسا 19 إنتر CB 67 84 13 خوسيه مينا 18 ديبورتيفو كالي RB 64 84 14 مبامبا 17 كلوب بروج CB 64 84 15 كولويل 19 برايتون CB 70 84 16 ميرلين 20 نانت LB 70 84 17 تروفيرت 20 رين LB 75 84 18 برانثوايت 20 بي إس في CB 68 84 19 ستيرجيو 20 سان جالين CB 67 84 20 سيمو 17 إسبانيول CB 62 83

مدافع لايبزيج جوسكو جفارديول هو أفضل مدافع شاب في "فيفا 23" بأعلى تصنيف متوقع للمدافعين في مثل عمره والذي يصل إلى 89، الكرواتي الدولي يمنح فريق لايبزيج قوة كبيرة ويخطو بقوة على خطى مواهب البوندسليجا الصاعدة في الدفاع في السنوات الأخيرة وعلى رأسهم دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي.

ظهير أيسر "بي إس جي" ومنتخب البرتغال نونو مينديش قريب أيضًا من جفارديول بتصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما يصل كل من مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا ولاعب أتالانتا جيورجيو سكالفيني إلى تصنيف متوقع 86.

أندية الدوري الإنجليزي تراهن في تلك الخانة على كل من تينو ليفرامينتو من ساوثامبتون وآرون هيكي من برينتفورد.

أفضل الحراس الشباب في "فيفا 23"

# اللاعب العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع 1 جافين بازونو 20 ساوثامبتون GK 70 85 2 مارتين فانديفوردت 20 جينك GK 70 84 3 جيلاومي ريستيس 17 تولوز GK 60 83 4 لوكاس تشيفالييه 20 ليل GK 67 83 5 سواريس 20 بنفيكا GK 65 82 6 ميجيل ماركينيس 19 أتلتيكو ناسيونال GK 63 82 7 جاروفاني 19 يوفنتوس GK 61 81 8 بيرسمان 18 بي إس في GK 60 81 9 ستونينا 18 شيكاجو فاير GK 66 81 10 دوجان ألميدار 19 رين GK 72 80 11 نيتشيريت 20 دينامو كييف GK 66 80 12 إيتوربي 18 أتلتيكو مدريد GK 65 80

الحارس الأيرلندي جافين بازونو حامي عرين ساوثامبتون هو الأعلى في اللعبة بين كل الحراس تحت 20 عامًا، مع إمكانية وصوله إلى تصنيف 85 في اللعبة ولكن عندما تخوض غمار اللعبة حاليًا ستجد أن الأعلى هو دوجان ألميدار حارس رين الفرنسي بتصنيف 80.

حارس مرمى جينك مارتين فانديفوردت كان الأفضل في تلك الخانة بلعبة "فيفا 22" ولكنه الآن يقع في مرتبة أقل من بازونو فيما يتعلق بالتصنيف المتوقع الذي يصل بالنسبة له إلى 84.

بينما حارس تولوز الواعد جيلاومي ريستيس يستطيع أن يثبت كم هو واعد بتصنيف متوقع يصل إلى 83، بينما حارس ليل لوكاس تشيفالييه موجود ضمن أفضل حراس الدوري الفرنسي الشباب أيضًا.