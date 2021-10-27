FIFA 22

فيفا 22: أفضل 40 مهاجمًا شابًا في اللعبة

بلال محمد
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موقع جول يستعرض في التقرير التالي أفضل 40 مهاجمًا شابًا في فيفا 22 ويوضح كافة تقييماتهم

بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

ويجب أن تمتلك في فريقك خط هجومًا قويًا لتسجيل الأهداف بغزارة، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.

وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".

اختيارات المحررين

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 مهاجمًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

من هم أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 22؟

# الاسم العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع
1 إرلينج هالاند 20 بوروسيا دورتموند ST 88 93
2 فينيسيوس جونيور 20 ريال مدريد LW 80 90
3 أنسو فاتي 18 برشلونة LW 76 90
4 رودريجو 20 ريال مدريد RW 79 88
5 جيريمي دوكو 19 رين RW, RM 77 88
6 رايان شرقي 17 ليون RW, LW 73 88
7 كالوم هودسون أودوي 20 تشيلسي RW, LW 77 87
8 آدم هالوزيك 18 سبارتا براج ST, LM, RM 74 87
9 هارفي إليوت 18 ليفربول RW, CM 73 87
10 كايكي 18 مانشستر سيتي RW 66 87
11 بيدرو دي لا فيجا 20 أتلتيكو لانوس RW, LW, RM 74 86
12 جونسالو راموس 20 بنفيكا CF, ST 72 86
13 سانتياجو خيمينيز 20 كروز أزول ST, CF, CAM 71 86
14 بنجامين سيسكو 18 سالزبورج ST 68 86
15 دان سكارليت 17 توتنهام ST 63 86
16 مايرون بوادو 20 موناكو ST 76 85
17 تشارلز دي كاتيلايير 20 كلوب بروج LW, CAM, ST 75 85
18 بريان بروبي 19 لايبزيج ST 73 85
19 كريم أديمي 19 سالزبورج ST 71 85
20 أوكتافيان بوبيسكو 18 ستيوا بوخارست LW, RW 70 85
21 فابيو سيلفا 18 وولفرهامبتون ST 70 85
22 سيباستيانو إيسبوسيتو 18 إنتر ST, CAM 68 85
23 موسى جوارا 19 كروتوني ST 67 85
24 ليام ديلاب 18 مانشستر سيتي ST 64 85
25 جونزالو بلاتا 20 سبورتنج لشبونة RW 74 84
26 فاكوندو فارياس 18 أتلتيكو كولون ST, CF 72 84
27 كمال الدين سوليمانا 19 رين LW, ST 72 84
28 رينيير 19 ريال مدريد CF, CAM 71 84
29 جواو بيدرو 19 واتفورد ST 71 84
30 أرماندو بورخا 19 تشيلسي ST 70 84
31 مورجان روجرز 18 بورنموث LW 66 84
32 جون كاريكابورو 18 ريال سوسييداد B ST 65 84
33 فرانكو أوروزكو 19 أتلتيكو لانوس LW, RW 65 84
34 فودي فوفانا 18 أيندهوفن ST 64 84
35 جايدن براف 18 مانشستر سيتي LW, RW 64 84
36 وحيد فاغير 17 شتوتجارت ST 64 84
37 كول بالمر 19 مانشستر سيتي RW, CAM 64 84
38 لوي باري 18 أستون فيلا ST, LW 63 84
39 أندير بارينتشيا 19 ريال سوسييداد LW, ST, RW 74 83
40 كونراد دي لا فوينتي 19 مارسيليا LW, RW 72 83

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