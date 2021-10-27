فيفا 22: أفضل 40 مهاجمًا شابًا في اللعبة
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بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.
ويجب أن تمتلك في فريقك خط هجومًا قويًا لتسجيل الأهداف بغزارة، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.
وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".
اختيارات المحررين
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 مهاجمًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.
من هم أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 22؟
|#
|الاسم
|العمر
|النادي
|المركز
|التصنيف الحالي
|التصنيف المتوقع
|1
|إرلينج هالاند
|20
|بوروسيا دورتموند
|ST
|88
|93
|2
|فينيسيوس جونيور
|20
|ريال مدريد
|LW
|80
|90
|3
|أنسو فاتي
|18
|برشلونة
|LW
|76
|90
|4
|رودريجو
|20
|ريال مدريد
|RW
|79
|88
|5
|جيريمي دوكو
|19
|رين
|RW, RM
|77
|88
|6
|رايان شرقي
|17
|ليون
|RW, LW
|73
|88
|7
|كالوم هودسون أودوي
|20
|تشيلسي
|RW, LW
|77
|87
|8
|آدم هالوزيك
|18
|سبارتا براج
|ST, LM, RM
|74
|87
|9
|هارفي إليوت
|18
|ليفربول
|RW, CM
|73
|87
|10
|كايكي
|18
|مانشستر سيتي
|RW
|66
|87
|11
|بيدرو دي لا فيجا
|20
|أتلتيكو لانوس
|RW, LW, RM
|74
|86
|12
|جونسالو راموس
|20
|بنفيكا
|CF, ST
|72
|86
|13
|سانتياجو خيمينيز
|20
|كروز أزول
|ST, CF, CAM
|71
|86
|14
|بنجامين سيسكو
|18
|سالزبورج
|ST
|68
|86
|15
|دان سكارليت
|17
|توتنهام
|ST
|63
|86
|16
|مايرون بوادو
|20
|موناكو
|ST
|76
|85
|17
|تشارلز دي كاتيلايير
|20
|كلوب بروج
|LW, CAM, ST
|75
|85
|18
|بريان بروبي
|19
|لايبزيج
|ST
|73
|85
|19
|كريم أديمي
|19
|سالزبورج
|ST
|71
|85
|20
|أوكتافيان بوبيسكو
|18
|ستيوا بوخارست
|LW, RW
|70
|85
|21
|فابيو سيلفا
|18
|وولفرهامبتون
|ST
|70
|85
|22
|سيباستيانو إيسبوسيتو
|18
|إنتر
|ST, CAM
|68
|85
|23
|موسى جوارا
|19
|كروتوني
|ST
|67
|85
|24
|ليام ديلاب
|18
|مانشستر سيتي
|ST
|64
|85
|25
|جونزالو بلاتا
|20
|سبورتنج لشبونة
|RW
|74
|84
|26
|فاكوندو فارياس
|18
|أتلتيكو كولون
|ST, CF
|72
|84
|27
|كمال الدين سوليمانا
|19
|رين
|LW, ST
|72
|84
|28
|رينيير
|19
|ريال مدريد
|CF, CAM
|71
|84
|29
|جواو بيدرو
|19
|واتفورد
|ST
|71
|84
|30
|أرماندو بورخا
|19
|تشيلسي
|ST
|70
|84
|31
|مورجان روجرز
|18
|بورنموث
|LW
|66
|84
|32
|جون كاريكابورو
|18
|ريال سوسييداد B
|ST
|65
|84
|33
|فرانكو أوروزكو
|19
|أتلتيكو لانوس
|LW, RW
|65
|84
|34
|فودي فوفانا
|18
|أيندهوفن
|ST
|64
|84
|35
|جايدن براف
|18
|مانشستر سيتي
|LW, RW
|64
|84
|36
|وحيد فاغير
|17
|شتوتجارت
|ST
|64
|84
|37
|كول بالمر
|19
|مانشستر سيتي
|RW, CAM
|64
|84
|38
|لوي باري
|18
|أستون فيلا
|ST, LW
|63
|84
|39
|أندير بارينتشيا
|19
|ريال سوسييداد
|LW, ST, RW
|74
|83
|40
|كونراد دي لا فوينتي
|19
|مارسيليا
|LW, RW
|72
|83
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