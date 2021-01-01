فيفا 21 | موهبة برشلونة ونجم ميلان وأفضل لاعبي وسط الملعب الشباب في Career Mode

يُلقي ضوء نظرة على أفضل اللاعبين الشباب في مركز وسط الملعب بلعبة فيفا 21 بنمط career mode، مع قيمتهم المتوقعة وتقييمهم الحالي والمحتمل مستقبلًا..

يُمثل خط وسط الملعب أهمية كبيرة في عالم كرة القدم وتحديد مصير المباريات، فلاعبو وسط الملعب الهجومين بمقدورهم على فتح دفاعات خصومهم، بينما يُمكن للمدافعين أن يقتلوا هجمات الخصم قبل أن تبدأ.

آليات المراوغة الجديدة في لعبة فيفا 21 تجعل معركة خط الوسط أكثر أهمية في هذا الموسم، وتعكس قيمة لاعبي الوسط من ذوي الكفاءات العالية في نمط كارير مود.

سيكون أفضل موهبة خط وسط في العالم باهظ الثمن بكل المقاييس في اللعبة، الأمر الذي يتضح في العالم الحقيقي من إنفاق تشيلسي 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كاي هافيرتس في صيف 2020.

يظل جادون سانشو هو أفضل لاعب خط وسط شاب في اللعبة بقدرته على اللعب في كلا الجناحين وكذلك في الوسط، سيكلفك على الأقل 62 مليون جنيه استرليني، مما يعني أن الكثير من الفرق لن تكون قادرة على شرائه في اللعبة.

يعتبر اللاعبون مثل جودي بيلينجهام أو فلورياس فريتس من باير ليفركوزن خيارات أقل تكلفة ولها جودة عالية أيضًا، لكنهم سيحتاجون إلى الكثير من الدقائق ونوع معين من التدريب المناسب للوصول إلى المستوى المطلوب.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في نمط كارير مود بفيفا 21، مرتبين حسب تقييمهم المحتمل في اللعبة.

فيفا 21: أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في اللعبة