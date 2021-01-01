فيفا 21: كيف يمكنك تسجيل من الكرات الثابتة؟

يعد اختيارك للاعب المناسب ومكان الكرة الثابتة أمرًا غاية الأهمية في فيفا 21، تعرف على طريقة تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة في اللعبة معنا..

تشكل الكرات الثابتة في لعبة فيفا 21 طريقة فعالة لتسجيل الأهداف، وبمجرد صقل وتنمية مهاراته ستكون قادرًا على تحويل معظم الفرص إلى أهداف وتحول الهزائم إلى انتصارات.

سنتعرف معًا في الأسطر التالية من موقع جول، على طريقة تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة في لعبة فيفا 21.

كيفية اختيار منذ الركلات الحرة في فيفا 21؟

معظم الفرق لديها منذ ركلات حرة بشكل افتراضي في فيفا 21، ولكن قد يكون هذا اللاعب مناسب لمكان الركلة أو الأفضل في تنفيذ الركلات.

ولتغيير منفذ الركلة الحرة قبل التسديد، يجب عليك الضغط على R2 على PlayStation أو RT على Xbox.

ميسي، رونالدو، ومبابي .. ترتيب أفضل 100 لاعب في فيفا 21

وسيظهر لك قائمة لاعبي الفريق بما فيهم حارس المرمى، ويعرض لك القدرات الخاصة بكل لاعب، وهناك بعض الصفات والقدرات يجب مراعاتها قبل اختيار المنفذ للركلات.

الصفة الأساسية الأولى التي يجب وضعها في الاعتبار هي اختيار اللاعب إذا كان يلعب بقدمه اليسرى أو اليمنى، عادة ما يتم اختيار لاعب يلعب بقدمه اليسرى إن كانت الركلة من الجانب الأيمن والعكس صحيح.

الخاصية الثانية هي مراعاة القدرات التالية: PWR و FKA و CRV و PEN.

PWR هو مدى قوة التسديدة، FKA هي دقة الضربات الحرة والأهم من بين جميع الإحصائيات، CRV هو تصنيف منحنى ويشير إلى مدى قدرة اللاعب على ثني الكرة حول الحائط أو فوقه، PEN هو تقييم ركلات الجزاء ولا علاقة له عند تنفيذ الركلات الحرة.

كيفية التسجيل من ركلات حرة مباشرة قريبة في فيفا 21؟

الركلات الحرة من مسافة قريبة هي الأسهل للتسجيل في اللعبة، خاصة عند استخدام منفذي الركلات الحرة بقدرات عالية.

الركلات الحرة المقوسة والمنحنية هما النوعان الرئيسيان المستخدمان عند الاقتراب من المرمى، ويجب مراعاة FKA و CRV عند اختيار اللاعب المنفذ لتلك الركلات.

الركلة الحرة المنحنية تعتمد على لف الكرة حول الحائط لتسكن الشباك، بينما تعتمد الركلة المقوسة على رفع الكرة من فوق الحائط لتسقط في الشبكة.

في كلتا الحالتين، صوب الكرة إلى المرمى باستخدام عصا التحكم الأيسر، واجعل شريط التسديد يصل إلى شرطتين أو شرطتين ونصف إن كانت المسافة بعيدة.

أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 21: فاتي وهالاند وأعلى 50 مهاجم في كارير مود

عندما يبدأ لاعبك في الجري، استخدم عصا التحكم الأيمن لإضافة المنحنى للكرة، واستمر في الضغط حتى تصطدم الكرة بالشبكة، وقبل أن تصل قدم اللاعب للكرة عليك أن تضغط على زر التسديد مرة أخرى لزيادة فرص إصابة الكرة بالشبكة.

ويمكنك تجربة ركلة حرة باستخدام لاعب يجيد اللعب بالقدم اليمنى من الجانب الأيمن ومحاولة لف الكرة بجوار الحائط، وبعدها تعكس الكرة اتجاهها في الشباك، ولكن هذا صعب ويتطلب مهارات FKA و CRV عالية جدًا والكثير من التدريب.

كيفية تسجيل ركلة حرة متوسطة المدى في فيفا 21؟

يمكنك تجربة الركلات الحرة المقوسة والمنحنية من مسافة أبعد ولكن هذا يتطلب مزيد من القوة لإصابة الشبكة، نتيجة لهذا تعتمد على اللاعب الذي لديه قوة PWR أعلى، وهناك أيضًا إلى FKA و CRV ، على الرغم من أن CRV قد لا يكون بنفس الأهمية إذا لم تكن بحاجة إلى لف الكرة حول الحائط.

بالنسبة لهذا النوع من الركلات الحرة، ستحتاج أيضًا إلى إضافة المزيد من القوة إلى تسديداتك، عادةً ما تكون ثلاثة شرط كافية للتأكد من أن الكرة لن تتجاوز العارضة.

كيفية تسجيل ركلة حرة بعيدة المدى في فيفا 21؟

يمكن أن تفلح معك طرق تسديد الركلات الحرة متوسطة المدى في المدى البعيد، لكن فرص التسجيل أقل حتى مع لاعبين يتمتعون بمستوى عالٍ من PWR و FKA و CRV.

يمكنك محاولة التسديد مباشرة من مسافة بعيدة، ولكن عادة ما يكون من الأفضل أن تمرر الكرة إلى زميل قريب منك أو أن تلعب كرة طويلة في منطقة الجزاء.

عند محاولة لعب كرة طويلة، استهدف نقطة الجزاء وقم بتسديد الكرة العرضية لأعلى من شرطتين أو ثلاث من شرط الطاقة حسب المسافة، ويجب أن تكون خلف المدافعين مما يسمح للمهاجمين بالركض نحوها ولمس الكرة قبل الحارس.