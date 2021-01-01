ركلات الجزاء في فيفا 21: كيف يمكنك تسجيلها في اللعبة الجديدة؟

ركلات الجزاء يجب أن تكون مضمونة في لعبة فيفا 21، ولكنها تظل صعبة ومخادعة بعض الشيء وتحتاج إلى توقيت مثالي من أجل تسجيلها، فكيف يحدث ذلك؟

حُدثِّت ركلات الجزاء في لعبة فيفا 20، ما جعل تسجيلها أصعب من أي وقت مضى، وطُبِّق نفس النظام في النسخة الجديدة بفيفا 21، ما يعني أن أولئك الذين أتقنوا التسديد في العام الماضي سيكونوا سادة اللعبة هذا العام.

اعتاد عشاق فيفا في نسخة 19 على وجود سهم من خلاله يتم توجيه الركلة ثم التسديد، ولكن تم استبداله بمؤشر في فيفا 20، والذي يجعلك قادرًا على التسديد في أي مكان بالمرمى لكن من الصعب تحديد الزاوية بدقة، تمامًا على عكس السهم.

في البداية قد يبدو أمرًا شاقًا بعض الشيء، ولكن بمجرد أن تعتاد على التصويب والتسديد بطريقة صحيحة، ستصبح ركلات الجزاء مضمونة لتسجيل الأهداف والتقدم في المباريات.

في هذا التقرير ننصحك بأن تتبع نصائح خبرائنا في كيفية تسديد ركلة الجزاء في فيفا 21.

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كيف توجه ركلات الجزاء في فيفا 21؟

الجزء الأول والأصعب في ركلات الجزاء بلعبة فيفا 21 هو تحديد المكان الذي ستصوب فيه تسديدتك.

اللاعبون أصحاب معدلات تقييم عالية في تسديد ركلات الجزاء هم الأفضل، حيث يتحرك مؤشر التسديد معهم ببطء.

لتصويب ركلة الجزاء، اختر الوجهة أولًا باستخدام العصا اليسرى.

تعتبر هذه العصا حساسة للغاية، لذا فعليك تثبيتها بدقة عندما تجد المكان الصحيح لتصويبتك، عادة يكون ذلك في الزاوية العليا للشباك.

بمجرد أن تثبت العصا في الاتجاه الصحيح، يمكنك حينها الضغط على سر تسديد وتوجه الكرة إلى المرمى.

كن حذرًا، فإذا ما أخذت هذه العملية وقتًا طويلًا سينتهي المطاف باللاعب وهو يسدد الكرة ضعيفة في وسط المرمى.

إذا كنت تلعب مع شخص آخر ولا تريده أن يرى إلى أي زاوية ستسدد، فيمكنك إيقاف تشغيل المؤشر بالضغط على أعلى في أداة التحكم لديك.

يؤدي إيقاف تشغيله إلى إخفاء الرمز الموجود على الشاشة فقط، ولكن يظل التصويب كما هو.

كيف تسدد ركلات الجزاء في فيفا 21؟

التسديد يكون أسهل بكثير من التوجيه، وهي مهارة أسرع يمكن إتقانها بكل التأكيد.

ركلة الجزاء المثالية ستملأ فيها شريطين فقط أو شريطين ونصف بحد أقصى، ما سيمنحها القوة الكافية لضمان عدم وصول حارس المرمى إليها.

كما يمكنك تحسين دقة ركلات الجزاء الخاصة بك عن طريق الضغط على زر التسديد في لحظة التأثير، في ميزة جديدة انضمت مؤخرًا إلى فيفا 21.

عمومًا، أفضل طريقة لإتقان التسديد واستغلال لحظة التأثير تأتي من خلال التدرب في قسم ألعاب المهارة من اللعبة.

كيفية تنفيذ ركلة جزاء بانينكا في فيفا 21؟

بمجرد إتقان تنفيذ ركلات الجزاء المناسبة، يمكنك إضافة بعض الذوق إلى ركلات الجزاء الخاصة بك والتغلب على خصومك من منطقة الجزاء.

لتنفيذ ركلة جزاء مقطوعة أو بانينكا، يكون الهدف هو نفسه، ولكن عند زيادة قوة تسديدتك، أمسك L1 على بلاي ستيشن أو LB على إكس بوكس لمحاولة دفع الكرة فوق حارس المرمى.

سوف تصوب البانينكا المناسبة على منتصف المرمى مباشرة، ولكن يمكنك استخدام ركلة جزاء متقطعة أثناء التصويب نحو جانبي المرمى وكذلك لأسفل الوسط.

أحذر، إذا كان خصمك يخمن بشكل صحيح، فستكون هذه تصديات سهلة للغاية لحارس المرمى.