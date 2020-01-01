أفضل صفقات فيفا 20: نجوم بأسعار قليلة في كارير مود

إذا كنت من محبي الوضع الوظيفي كارير مود في فيفا 20، فستكون بدايتك صعبة مع أي فريق تدربه، وستحتاج إلى نجوم بأقل أسعار ممكنة، جول يقدم لك الدليل

امتد جنون كرة القدم إلى خارج الملعب في السنوات الأخيرة، وألقى بظلاله على سوق الانتقالات

نتيجة لذلك ، إذا كنت من رواد الوضع الوظيفي لفيفا 20 ستحتاج إلى استخدام ميزانيتك بحكمة، وهذا يسمح لك بالتوقيع على أفضل المواهب لنادٍ أصغر أو إفساح المجال لتوقيع ضخم في نادٍ كبير.

لا تقلق فهناك بعض نجوم كرة القدم يمكن أن ينضموا لفريقك بأسعار قليلة في كارير مود FIFA 20.

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كيف تختار صفقة في فيفا 20 كارير مود؟

على عكس أدلة الشراء الأخرى في الوضع الوظيفي لفيفا 20، لا توجد معالم محددة لقائمة اللاعبين الأفضل.

لكن هناك لاعبون رخيصون بشكل استثنائي ولديهم إمكانات عالية، أو مواهب راسخة بسعرها أقل بكثير مما تتوقع أن تدفعه.

جيانلويجي بوفون (التقييم الحالي 83 - التقييم المتوقع 83)

العمر: 41

المركز: حارس مرمى

النادي: بيمونتي كالتشيو (يوفنتوس)

الجنسية: إيطاليا

السعر: 3.9 مليون جنيه استرليني

الأجر: 52000 جنيه إسترليني في الأسبوع

قد يكون المخضرم الإيطالي البالغ يبلغ من العمر 41 عامًا ، لكنه تقييمه مازال مرتفع في فيفا 20، حيث يبلغ تمركزه 91 و 80 لرد الفعل.

بوفون جيد ويعيش فترته الأخيرة في حياته المهنية ، وبالتالي قد يعتزل قبل أن تتاح لك الفرصة للتوقيع معه في كارير مود FIFA 20.

أفضل رهان لك هو التحرك من أجله في سوق انتقالات يناير 2020 بعرض 3.9 مليون جنيه استرليني وأجر 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، قد يدوم موسمًا واحدًا فقط ، لكن حارس مرمى من طراز عالمي مقابل مثل هذا السعر الصغير هو صفقة لا يمكنك التخلي عنها.

إيكر كاسياس ( التقييم الحالي 79 - التقييم المتوقع 79)

العمر: 38

المركز: حارس مرمى

النادي: بورتو

الجنسية: إسبانيا

السعر: 2.3 مليون جنيه استرليني

الأجر: 7000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بمجرد معرفتك أنه واحد من أفضل الحراس في التاريخ، ستتعجب من سعره في فيفا 20.

لا يزال الحارس البالغ من العمر 38 عامًا لديه إحصائيات قوية في FIFA 20 من 83 تمركز و 82 طيران و 79 رد فعل، وهو متاح مقابل 2.3 مليون جنيه إسترليني فقط.

ميرون بوادو (التقييم الحالي 75 - التقييم المتوقع 88)

العمر: 18

المركز: مهاجم

النادي: ألكامار

الجنسية: هولندا

السعر: 16 مليون جنيه استرليني

الأجر: 15000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بوادو هو موهبة شابة تمتلك إحصائيات جسدية قوية في فيفا 20 (86 سرعة ، 86 رشاقة)، ويمكن أن يتطور بشكلٍ كبير إذا عملت على ذلك ويصل تقييمه في المستقبل إلى 88.

سعره هو 16 مليون جنيه استرليني فقط ، لذا فهو بالتأكيد أرخص بكثير من أغلب المهاجمين المتميزين.

بوكايو ساكا (التقييم الحالي 74 - التقييم المتوقع 89)

العمر: 17

المراكز: طرف أيسر، ظهير أيسر، جناح أيسر

النادي: ارسنال

الجنسية: انجلترا

السعر: 14 مليون جنيه استرليني

الراتب: 7000 جنيه إسترليني في الأسبوع

في سن 17 عامًا فقط،ترك ساكا انطباعًا جيدًا بالفعل، حيث كان بديل أمثل لكيران تيرني بعد إصابته مع آرسنال.

مع إمكانات وصوله إلى 89 في تقييم فيفا 20، من الواضح أنه سيكون اختيار أمثل، مما يعني أن سعره الذي يبلغ 14 مليون جنيه استرليني فقط يستحق الدفع.

ميسون جرينوود (التقييم الحالي 73 - التقييم المتوقع 89)

العمر: 17

المراكز: مهاجم، طرف أيمن

النادي: مانشستر يونايتد

الجنسية: انجلترا

السعر: 13 مليون جنيه استرليني

الراتب: 14000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بدأ المهاجم الشاب في صنع اسم لنفسه في الدوري الإنجليزي، ليملأ فراغ مهاجمي مانشستر يونايتد راشفورد ومارسيال عندما لا يكونا متاحين.

بإمكانية التي قد تصل إلى 89 في فيفا 20، فهو رائع بالنسبة لسعره البالغ 13 مليون جنيه إسترليني وأجره الذي يصل إلى 25000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

أجوستين أورزي (التقييم الحالي 71 - التقييم المتوقع 86)

العمر: 19

المراكز: طرف أيسر، محور وسط، طرف أيمن

النادي: أتلتيكو ​​بانفيلد

الجنسية: الأرجنتين

السعر: 9.6 مليون جنيه استرليني

الراتب: 5000 جنيه إسترليني في الأسبوع

موهبة شابة أخرى في الدوري الأرجنتيني، أورزي لاعب خط وسط بمستقبل مشرق. مقابل أقل بقليل من 10 مليون جنيه إسترليني و 10000 جنيه إسترليني كراتب ، ستقوم بالتوقيع مع لاعب قد يصل تقييمه في فيفا 20 كارير مود إلى 86.

يتمتع بسرعة تبلغ 88 وسرعة المراوغة 76 ، لذلك يمكنك البدء في منحه وقت اللعب على الفور ، مما يسرع من نموه العام.

جوليان ألفاريز (التقييم الحالي 71 - التقييم المتوقع 85)

العمر: 19

المراكز: مهاجم، جناح أيمن

النادي: ريفر بليت

الجنسية: الأرجنتين

السعر: 6 مليون جنيه استرليني

الراتب: 8000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بدأ ألفاريز تقدمه في الدوري الأرجنتيني هذا الموسم.

بما أنه لم يصل بعد إلى إمكاناته الهائلة في فيفا 20 التي تبلغ 85 ، يمكن شرائه مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني فقط و 10 آلاف جنيه إسترليني كراتب.

كريستيان فيريرا (التقييم الحالي 71 - التقييم المتوقع 83)

العمر: 19

المركز: محور وسط، صانع ألعاب

النادي: ريفر بليت

الجنسية: الأرجنتين

السعر: 4.5 مليون جنيه استرليني

الراتب: 7000 جنيه إسترليني في الأسبوع

في عمر 19 عامًا فقط ، كان فيريرا قد خاض 20 مباراة في الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت ، وسجل أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

مع إمكانات قوية من المتوقع أن تصل إلى 83 في كارير مود فيفا 20، ليس من الصعب معرفة أن للأرجنتيني مستقبل مشرق ، لذلك فإن سعر 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط هو رائع.

بيدرو دي لا فيجا (التقييم الحالي 70 - التقييم المتوقع 85)

العمر: 18

المركز: جناح أيمن، جناح أيسر

النادي: لانوس

الجنسية: الأرجنتين

السعر: 4.5 مليون جنيه استرليني

الراتب: 4000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بدأ الأرجنتيني الشاب للتو في اللعب في الدوري الممتاز بالأرجنتين، ورغم قلة موهبته إلا أنه يتمتع في فيفا 20 بسرعة 87 ، 85 رشاقة و 83 القفز.

يمكنك تأمين هذه القدرات ، إلى جانب إمكاناته الـ 85 ، مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني و 15000 جنيه إسترليني في الأسبوع فقط.

أنجيل جوميس (التقييم الحالي 68 - التقييم المتوقع 85)

العمر: 18

المركز: صانع ألعاب، جناح أيسر

النادي: مانشستر يونايتد

الجنسية: انجلترا

السعر: 3 مليون جنيه استرليني

الراتب: 11،000 جنيه إسترليني في الأسبوع

جوميس هو ثاني لاعب مانشستر يونايتد في القائمة ، مما يشير إلى أن النادي لديه مستقبل مشرق.

في عمر 18 عامًا فقط ، حصل على درجة رشاقة تبلغ 90، إلى جانب 90 للتوازن في فيفا 20. مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني و 20000 جنيه إسترليني أسبوعيًا ، يمكنك الحصول على توقيع الشاب الإنجليزي ، الذي من المقرر أن يصبح موهبة عالمية.