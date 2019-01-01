أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 20: أفضل المهاجمين ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى في "كارير مود"

جول يستعرض معكم أبرز المواهب الشابة صاحبة الإمكانيات الكبيرة في الكارير المود الخاص بلعبة فيفا 20

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهد "الكارير مود" تطويرًا كبيرًا في فيفا 20، وكذلك بيانات اللاعبين تم تحديثها استعدادًا لانطلاق اللعبة.

هذا سيُتيح لعشاق فيفا بدء مسيرة جديدة مع أنديتهم المفضلة، وتحويلهم لأبطال للدوريات والبطولات المحلية الخاصة بهم بفضل العمل الجيد في سوق الانتقالات والإدارة الحكيمة لتطوير اللاعبين الشباب لنجوم كبار.

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جول جهز لكم قائمة بأفضل اللاعبين الشباب في فيفا 20، والأمر يخص اللاعبين أصحاب عمر الـ20 عامًا أو أقل الذين يمتلكون التقييم المستقبلي المحتمل الأعلى. القوائم بالأسفل مرتبة حسب الإمكانيات والقدرات الحالية ومقسمة كذلك حسب المركز.

كل لاعب مصنف حسب مركزه الأول، لكن موضح كذلك جميع المراكز القادر على شغلها في الملعب. هذا يعني مثلًا أن لاعب تشيلسي المعار حاليًا إلى لايبزيج "إيثان أمبادو" في قسم المدافعين لكنه يستطيع اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع.

كل لاعب مع تقييم مستقبلي محتمل عالٍ موجود هنا، وتتضمن القوائم العديد من اللاعبين الغير مشهورين الذين قد يرغبون بالانتقال لأندية أصغر إن كنت تلعب على المدى الطويل بالبدء خارج الدوريات الكبرى. اللاعبون سيحتاجون الكثير من وقت اللعب ليتطوروا ويصلوا لمستواهم المتوقع. البدلاء والاحتياطيون من المستبعد أن يتحسنوا إن لم يلعبوا.

ملحوظة: الأندية المصنفة هي الأندية المرتبط بها اللاعبون في الكارير مود في فيفا 20، فيما أعمارهم هي أعمارهم في بداية الكارير مود.

فيفا 20: أفضل حراس المرمى الشباب

اللاعب العمر النادي المركز التقييم الحالي التقييم المستقبلي القيمة السوقية دوناروما 20 ميلان GK 85 92 £35.6m لافونت 20 فيورنتينا GK 79 88 £13.2m لونين 20 ريال مدريد GK 76 88 £9.7m دييجو كوستا 19 بورتو GK 70 86 £2.8m بليتزاري 19 ميلان GK 66 84 £1m بازونو 17 مان سيتي GK 59 84 £250k فانديفورت 17 جينك GK 63 83 £550k لويس ماكسيميانو 20 سبورتينج لشبونة GK 70 82 £2.2m موريتش 20 مان سيتي GK 67 82 £1.2m لفروخت 19 بايرن ميونيخ 2 GK 65 82 £850k كوكي 20 جينك GK 65 82 £850k أولسيس 18 راسينج GK 62 82 £450k روفو 19 بوكا جونيورز GK 62 82 £500k سفيلار 19 بنفيكا GK 68 81 £1.2m شيربين 19 أياكس GK 67 81 £1.2m مسليير 19 لوريان GK 66 81 £1m كاميسيتشي 19 أتالانتا GK 65 81 £850k إيناكي بينا 20 برشلونة GK 64 81 £725k جرابارا 20 ليفربول GK 64 81 £725k بلوجمان 19 فيردر بريمن GK 63 81 £575k ماركوفيتش 17 سلافيا براجا GK 67 80 £900k شنديلار 18 ألكمار GK 65 80 £800k أوريتا 20 أوهيجينز GK 63 80 £600k شينتون 18 كلوب بروج GK 62 80 £450k بورتاو 19 إستوديانتيس GK 62 80 £500k باييتش 17 سانت إتيان GK 60 80 £300k تشيفالير 17 ليل GK 58 80 £200k

يبدأ جانلويجي دوناروما في فيفا 20 كحارس مرمى ممتاز، لكنه قادر على أن يُصبح أفضل حارس مرمى في العالم بعد سنوات قليلة. تقييمه المستقبلي المحتمل يصل إلى 92 وهو أفضل من التقييم الحالي لأفضل حارس مرمى في اللعبه، يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

هناك كذلك دييجو كوستا حارس مرمى بورتو، وهو قادر على أن يصل إلى تقييم 86 حال تطور جيدًا، فيما جافين بازونو حارس مرمى مانشستر سيتي متاح لأندية خارج الدوريات الكبرى نظرًا لقدراته الحالية المنخفضة وعمره.

فيفا 20: أفضل المدافعين الشباب

اللاعب العمر النادي المركز التقييم الحالي التقييم المستقبلي القيمة السوقية دي ليخت 19 بيامونتي كالتشيو CB 85 93 £41.8m أليكساندر أرنولد 20 ليفربول RB 83 89 £26.4m كوناتي 20 لايبزيج CB 79 88 £15m أوباميكانو 20 لايبزيج CB 77 88 £11.9m ساليبا 18 آرسنال CB 71 88 £3.9m إدواردو كواريسما 17 سبورتينج لشبونه CB 64 88 £800k فان هيوسدين 19 ستاندر لييج CB 73 87 £6.6m توماس إستيفيس 17 بورتو RB 65 87 £950k زاجادو 20 بوروسيا دورتموند CB, LB 79 86 £13.6m حكيمي 20 ريال مدريد LB, RB 79 86 £13.2m كوندي 20 إشبيلية CB 76 86 £9.7m نديكا 19 إنتراخت فرانكفورت CB 76 86 £9.2m كامارا 19 مارسيليا CB 75 86 £8.8m جايمس 19 تشيلسي RB, CDM 73 86 £5.7m توديبو 19 برشلونة CB, CDM 71 86 £4m أمبادول 18 تشيلسي CB, CDM 67 86 £1.2m أرميني 18 لاتسيو CB 66 86 £1.1m ديوجو دالوت 20 مان يونايتد RB, LB, RM 75 85 £8.4m ريستوس 20 باير ليفركوزن CB, RB, LB 75 85 £8.4m كاباك 19 شالكه CB 74 85 £7m آرونس 19 نورويتش RB 72 85 £4.4m نونو تافاريس 19 بنفيكا LB, RB 70 85 £3m كوزا 20 مونبيلييه CB, LWB 69 85 £1.8m مونتيرو 20 أتلتيكو مدريد CB 68 85 £1.6m الكابابري 19 أندرلخت RB 65 85 £900k زاجري 17 باريس سان جيرمان LB, CM 62 85 £550k هوفير 17 ليفربول RB, CB 62 85 £550k سار 20 نيس CB, LB 76 84 £8.8m تومياسو 20 بولونيا CB, CDM 73 84 £5.3m باستوني 20 إنتر CB 72 84 £4.3m ماريسيتش 19 شتورم جراتز CB 72 84 £4.2m بيريز 19 أتلتيكو مدريد CB 70 84 £3m بوجلي 18 ديربي RB 69 84 £1.7m كيلي 20 بورنموث LB, CB 68 84 £1.6m فان دير بيرج 17 ليفربول CB 66 84 £1m فاجنومان 18 هامبورج LB, LM, RB 65 84 £900k سوليت 19 ليون CB 65 84 £925k ديوجو ليتي 20 بورتو CB 72 83 £4.2m داجبا 20 باريس سان جيرمان RB, RWB 72 83 £4.1m رويج 20 زيوريخ RB, CDM 72 83 £4.1m إيميرسون 20 ريال بيتيس RB 71 83 £3.3m روبن فيناجري 20 ولفرهامبتون LWB 70 83 £2.7m ديوجو كويروز 20 بورتو CB 68 83 £1.6m ساليسو 20 ريال بلد الوليد CB 68 83 £1.6m مبي سوه 18 باريس سان جيرمان CB 67 83 £1.2m بادياشيلي 18 موناكو CB 67 83 £1.2m إيتر 20 فرايبوج LB 67 83 £1.3m بيير 19 بوروسيا مونشنجلادباخ RB, CB 67 83 £1.3m إريك جاريسا 18 مان سيتي CB 66 83 £1.1m كويستا 20 جينك CB 66 83 £1.1m ديفييف 19 سيسكا موسكو CB 66 83 £1.1m أبا 19 ريال بلد الوليد RB, RM 66 83 £1.1m نونو منديز 17 سبورتينج لشبونه LB 64 83 £700k

لاعب بيامونتي كالتشيو الجديد ماتياس دي ليخت يمتلك قدرات حالية ومستقبلية محتملة تناسب سعره في الحياة الواقعية، ومن المستبعد أن يُخفض فريق السيدة العجوز في فيفا 20 من سعره.

ويُطلق على الفريق الإيطالي اسم بيامونتي كالتشيو نظرًا لبيعه حقوق استخدام اسمه حصريًا لشركة كونامي المنافس الأبرز لشركة إي إيه سبورتس.

ثنائي دفاع لايبزيج، إباهيما كوناتي ودايوت إوباميكانو، أسهل للانتقال، فيما قدرات مدافع بوروسيا دورتموند دان آكسيل زاجادو تجعله مثير للاهتمام.

فيفا 20: أفضل لاعبي الوسط الشباب

اللاعب العمر النادي المركز التقييم الحالي التقييم المستقبلي القيمة السوقية هافرتز 20 باير ليفركوزن CAM, RM 84 92 £40.5m سانشو 19 بوروسيا دورتموند RM, LM 84 92 £39.2m ألمادا 18 فيليز سارسفيلد CAM, LW, ST 72 92 £5.7m فودين 19 مان سيتي CAM, CM 76 90 £14.5m تونالي 19 بريشيا CDM, CM 75 89 £11.4m ماك أليستر 20 برايتون CAM, CM 75 89 £12.8m كانجين لي 18 فالنسيا CAM, LM, RM 76 88 £11m مايير 20 هرتا برلين CM, CDM 76 88 £11.9m زانيولو 19 روما CAM, CM, RW 74 88 £10.6m كوبو 18 ريال مدريد RM, CF, CAM 70 88 £3.2m بالاسيوس 20 ريفربليت CM, RM, CAM 77 87 £12.3m ريس 20 وست هام CDM, CB, CM 77 87 £11m فيران توريس 19 فالنسيا RM 75 87 £10.1m دايفيز 18 بايرن ميونيخ LM, RM 72 87 £5.7m فيرشارين 17 أندرلخت CAM, RM, LM 72 87 £5.3m ريكوي بويج 19 برشلونة CM 71 87 £4.4m هلوزيك 16 سبارتا براجا LM, ST, RM 70 87 £3.1m أورزي 19 بانفيلد LM 69 87 £2m بوليسيتش 20 تشيلسي RM, LM 79 86 £15.8m فالفيردي 20 ريال مدريد CM, LM, CDM 77 86 £11.9m آدامز 20 لايبزيج CDM, RWB 76 86 £9.7m مكيني 20 شالكه CM, CB, CAM 76 86 £11m جيندوزي 20 آرسنال CM, CDM 75 86 £10.1m سيسيجنون 19 توتنهام LM, LW, LB 75 86 £9.7m فلورينتينو 19 بنفيكا CDM, CM 75 86 £8.8m شاكفيرتادزي 19 جينت LM, CAM 74 86 £8.8m مونت 20 تشيلسي CAM, CM 74 86 £8.8m باولينيو 18 باير ليفركوزن RM 71 86 £4.3m سوبوسلاي 18 ريد بول سالزبورج CAM, RM, CM 71 86 £4.3m ماروني 20 سامبدوريا CAM, LW, ST 71 86 £4.4m تراوري 19 إمبولي CAM, CM 70 86 £3.3m فيريرا 19 ريفر بليت CM, CAM 70 86 £3.3m جيبس وايت 19 آرسنال 70 86 £3.3m جوميس 18 مان يونايتد CAM, CM, LW 68 86 £1.6m بوميكال 19 دالاس CAM, CM, RM 68 86 £1.7m ساندس 18 نيويورك سيتي CDM, CB 66 86 £1.1m جيلسون فيرنانديز 20 بنفيكا CM 76 85 £10.6m تشوكفويز 20 فياريال RM, CF, RW 76 85 £10.6m دياتا 20 كلوب بروج LM, RM, ST 75 85 £9.7m لارسين 20 بوروسيا دورتموند LM 75 85 £9.7m هاجي 20 جينك CAM, LW, RW 74 85 £8.4m وولف 20 لايبزيج CAM 74 85 £8.4m ديابي 19 باير ليفركوزن LM 74 85 £8.4m مكنيل 19 بيرنلي LM 73 85 £6.2m شابارينكو 20 دينامو كييف CM, CDM, CAM 73 85 £6.2m جوتا 20 بنفيكا LM, RM, CF 72 85 £5.3m تيتي 19 شاختار دونستيك LM, CAM 72 85 £5.3m ليانز 19 ريال بيتيس RM, LM, CAM 72 85 £5.3m بالافيرسا 19 مان سيتي CM, CDM, CAM 71 85 £4.4m فيرناندو 20 شاختار دونستيك LM 71 85 £4.4m ميجيل لويس 20 سبورتينج لشبونه CM 70 85 £3.4m سوماري 20 ليل CM, CDM 70 85 £3.4m فارجاس 20 أوجسبورج RM, LM 70 85 £3.4m ألميندرا 19 بوكا جونيورز CM, CDM 69 85 £2m سيرجيو جوميس 18 بوروسيا دورتموند CAM, CM, LM 68 85 £1.6m بيلجريني 19 إستوديانتيس LM, CM, RW 68 85 £1.7m دانييل براجانكا 20 سبورتينج لشبونه CM 68 85 £1.7m جرافنبيرخ 17 أياكس CM, CDM 67 85 £1.3m كاكويريت 19 ليون CM, CDM 67 85 £1.4m إيهاتيرين 17 أيندهوفن CAM 67 85 £1.3m عدلي 18 بوردو CM, CAM 66 85 £1.2m ماتوندو 18 شالكه RM, LM 65 85 £1.2m ماركوس أنتونيو 19 شاختار دونستيك CM 65 85 £1m أجومي 17 إنتر CM 63 85 £700k بيريا 18 أتلتيكو ناسيونال CDM, CM 62 85 £550k

أفضل لاعبين شابين في البوندسليجا هما أيضًا أفضل لاعبي وسط شباب في فيفا 20. كلًا من كاي هافرتز وجادون سانشو قادران على الوصول لتقييم 92، لكن التعاقد معهما لن يكون سهلًا خاصة بسعرهما الكبير جدًا.

تياجو ألمادا الذي ارتبط في أرض الواقع بمانشستر سيتي هو أحد أفضل المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية. هو لاعب مطلوب جدًا في فيفا 20، إذ يستطيع صاحب الـ18 عامًا اللعب في الأمام والجناح وقيمته المالية أقل من 6 ملايين جنيه إسترليني في بداية الكارير مود.

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فيفا 20: أفضل المهاجمين الشباب

اللاعب العمر النادي المركز التقييم الحالي التقييم المستقبلي القيمة السوقية مبابي 20 باريس سان جيرمان ST, RW 89 95 £82.3m جواو فيليكس 19 أتلتيكو مدريد CF, ST 80 93 £24.6m فينيسيوس جونيور 18 ريال مدريد LW 79 92 £19.8m رودريجو 18 ريال مدريد LW, RW, ST 76 89 £12.3m هودسون أودوي 18 تشيلسي RW, LW 73 89 £7m مويس كين 18 إيفرتون ST 76 89 £12.8m دي لا فيجا 18 لانوس RW 70 88 £3.2m ديفيد 19 جينت CF, ST, CAM 73 87 £7.5m جرينوود 17 مان يونايتد CF, RW, ST 67 87 £1.3m رفاييل ليو 20 ليل ST 75 86 £10.1m كلويفرت 20 روما LW, RW 75 86 £10.1m براهيم 19 ريال مدريد LW, RW 73 86 £6.6m بينامونتي 20 إنتر ST 71 86 £4.4m بلاتا 18 سبورتينج لشبونه LW, RW 70 86 £3.2m هوتادو 19 بوكا جونيورز ST 70 86 £3.4m هالاند 18 ريد بول سالزبرج ST 69 86 £1.9m كارانزا 19 بانفيلد ST 68 86 £1.7m جويري 19 ليون ST 68 86 £1.7m بيليجري 18 موناكو ST 67 86 £1.4m ساكا 17 آرسنال LW, RW 66 86 £1.1m دوكو 17 أندرلخت RW 66 86 £1.1m أوديجارد 20 ريال مدريد RW, CAM 78 85 £12.8m ستينجس 20 ألكمار RW 74 85 £8.4m كونا 74 لايبزيج ST, CAM 74 85 £8.4m نيلسون 19 آرسنال RW, LW 72 85 £5.3m ويا 19 ليل ST, LM 69 85 £2m بارو 20 أتالانتا ST 69 85 £2m كوتوكو 19 شالكه ST, CF, RW 68 85 £1.7m بوادو 18 ألكمار ST 67 85 £1.4m آرب 19 بايرن ميونيخ ST, LM 67 85 £1.4m ألفاريز 19 ريفر بليت ST 67 85 £1.4m مارين 18 دينامو زغرب LW, RW, CAM 66 85 £1.2m بريوستير 19 ليفربول ST 65 85 £1m فابيو سيلفا 16 بورتو ST 65 85 £950k سميث رو 18 آرسنال LW, RW, CAM 65 85 £975k بيكولي 18 أتالانتا ST 64 85 £900k باروت 17 توتنهام ST 64 85 £875k موليخو 18 أتلتيكو مدريد RW 64 85 £900k أموزو 19 أندرلخت LW 70 84 £3.3m آبيل رويز 19 برشلونة ST, LW 68 84 £1.7m سارجنت 18 فيردر بريمن ST 67 84 £1.4m نكيتيا 20 آرسنال ST 67 84 £1.4m جاسترزمبسكي 19 هرتا برلين LW, LM, CAM 66 84 £1.2m جويبيلز 17 موناكو ST 64 84 £800k إيداه 18 نورويتش ST 63 84 £750k

من جدد قُيم كيليان مبابي كأحد أفضل اللاعبين في اللعبة، ولديه الإمكانيات الهائلة ليصل للمستوى المتوقع. لقد قُيم بـ89 درجة عند بدايته في الكارير مود، ولذا سيكون باهظ الثمن مما يجعل عملية شرائه شبه مستحيلة.

جواو فيليكس وصل للتو لأتلتيكو مدريد ولا يبدو أنه قابل للانتقال في أول سوق انتقالات، لكن على العكس هناك ماسون جرينوود من مانشستر يونايتد متاح بسعر جيد ولديه القدرة على أن يتطور ويُصبح أحد أفضل المهاجمين في فيفا 20.

هناك الكثير من اللاعبين أصحاب تقييم 86 متاحين بأسعار جيدة ولديهم إمكانيات ممتازة ستتطور وتتحسن خاصة إن منحتهم الفرصة للعب رغم تقييمهم المنخفض.