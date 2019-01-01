أفضل اللاعبين الشباب في فيفا 20: أفضل المهاجمين ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى في "كارير مود"
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
شهد "الكارير مود" تطويرًا كبيرًا في فيفا 20، وكذلك بيانات اللاعبين تم تحديثها استعدادًا لانطلاق اللعبة.
هذا سيُتيح لعشاق فيفا بدء مسيرة جديدة مع أنديتهم المفضلة، وتحويلهم لأبطال للدوريات والبطولات المحلية الخاصة بهم بفضل العمل الجيد في سوق الانتقالات والإدارة الحكيمة لتطوير اللاعبين الشباب لنجوم كبار.
فيفا 20 | موعد الإصدار، السعر، المميزات الجديدة وكيف تحجز نسختك الخاصة؟
جول جهز لكم قائمة بأفضل اللاعبين الشباب في فيفا 20، والأمر يخص اللاعبين أصحاب عمر الـ20 عامًا أو أقل الذين يمتلكون التقييم المستقبلي المحتمل الأعلى. القوائم بالأسفل مرتبة حسب الإمكانيات والقدرات الحالية ومقسمة كذلك حسب المركز.
كل لاعب مصنف حسب مركزه الأول، لكن موضح كذلك جميع المراكز القادر على شغلها في الملعب. هذا يعني مثلًا أن لاعب تشيلسي المعار حاليًا إلى لايبزيج "إيثان أمبادو" في قسم المدافعين لكنه يستطيع اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع.
كل لاعب مع تقييم مستقبلي محتمل عالٍ موجود هنا، وتتضمن القوائم العديد من اللاعبين الغير مشهورين الذين قد يرغبون بالانتقال لأندية أصغر إن كنت تلعب على المدى الطويل بالبدء خارج الدوريات الكبرى. اللاعبون سيحتاجون الكثير من وقت اللعب ليتطوروا ويصلوا لمستواهم المتوقع. البدلاء والاحتياطيون من المستبعد أن يتحسنوا إن لم يلعبوا.
ملحوظة: الأندية المصنفة هي الأندية المرتبط بها اللاعبون في الكارير مود في فيفا 20، فيما أعمارهم هي أعمارهم في بداية الكارير مود.
فيفا 20: أفضل حراس المرمى الشباب
|اللاعب
|العمر
|النادي
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المستقبلي
|القيمة السوقية
|دوناروما
|20
|ميلان
|GK
|85
|92
|£35.6m
|لافونت
|20
|فيورنتينا
|GK
|79
|88
|£13.2m
|لونين
|20
|ريال مدريد
|GK
|76
|88
|£9.7m
|دييجو كوستا
|19
|بورتو
|GK
|70
|86
|£2.8m
|بليتزاري
|19
|ميلان
|GK
|66
|84
|£1m
|بازونو
|17
|مان سيتي
|GK
|59
|84
|£250k
|فانديفورت
|17
|جينك
|GK
|63
|83
|£550k
|لويس ماكسيميانو
|20
|سبورتينج لشبونة
|GK
|70
|82
|£2.2m
|موريتش
|20
|مان سيتي
|GK
|67
|82
|£1.2m
|لفروخت
|19
|بايرن ميونيخ 2
|GK
|65
|82
|£850k
|كوكي
|20
|جينك
|GK
|65
|82
|£850k
|أولسيس
|18
|راسينج
|GK
|62
|82
|£450k
|روفو
|19
|بوكا جونيورز
|GK
|62
|82
|£500k
|سفيلار
|19
|بنفيكا
|GK
|68
|81
|£1.2m
|شيربين
|19
|أياكس
|GK
|67
|81
|£1.2m
|مسليير
|19
|لوريان
|GK
|66
|81
|£1m
|كاميسيتشي
|19
|أتالانتا
|GK
|65
|81
|£850k
|إيناكي بينا
|20
|برشلونة
|GK
|64
|81
|£725k
|جرابارا
|20
|ليفربول
|GK
|64
|81
|£725k
|بلوجمان
|19
|فيردر بريمن
|GK
|63
|81
|£575k
|ماركوفيتش
|17
|سلافيا براجا
|GK
|67
|80
|£900k
|شنديلار
|18
|ألكمار
|GK
|65
|80
|£800k
|أوريتا
|20
|أوهيجينز
|GK
|63
|80
|£600k
|شينتون
|18
|كلوب بروج
|GK
|62
|80
|£450k
|بورتاو
|19
|إستوديانتيس
|GK
|62
|80
|£500k
|باييتش
|17
|سانت إتيان
|GK
|60
|80
|£300k
|تشيفالير
|17
|ليل
|GK
|58
|80
|£200k
يبدأ جانلويجي دوناروما في فيفا 20 كحارس مرمى ممتاز، لكنه قادر على أن يُصبح أفضل حارس مرمى في العالم بعد سنوات قليلة. تقييمه المستقبلي المحتمل يصل إلى 92 وهو أفضل من التقييم الحالي لأفضل حارس مرمى في اللعبه، يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.
هناك كذلك دييجو كوستا حارس مرمى بورتو، وهو قادر على أن يصل إلى تقييم 86 حال تطور جيدًا، فيما جافين بازونو حارس مرمى مانشستر سيتي متاح لأندية خارج الدوريات الكبرى نظرًا لقدراته الحالية المنخفضة وعمره.
فيفا 20: أفضل المدافعين الشباب
|اللاعب
|العمر
|النادي
|المركز
|
التقييم الحالي
|
التقييم المستقبلي
|
القيمة السوقية
|دي ليخت
|19
|بيامونتي كالتشيو
|CB
|85
|93
|£41.8m
|أليكساندر أرنولد
|20
|ليفربول
|RB
|83
|89
|£26.4m
|كوناتي
|20
|لايبزيج
|CB
|79
|88
|£15m
|أوباميكانو
|20
|لايبزيج
|CB
|77
|88
|£11.9m
|ساليبا
|18
|آرسنال
|CB
|71
|88
|£3.9m
|إدواردو كواريسما
|17
|سبورتينج لشبونه
|CB
|64
|88
|£800k
|فان هيوسدين
|19
|ستاندر لييج
|CB
|73
|87
|£6.6m
|توماس إستيفيس
|17
|بورتو
|RB
|65
|87
|£950k
|زاجادو
|20
|
بوروسيا دورتموند
|CB, LB
|79
|86
|£13.6m
|حكيمي
|20
|
ريال مدريد
|LB, RB
|79
|86
|£13.2m
|كوندي
|20
|إشبيلية
|CB
|76
|86
|£9.7m
|نديكا
|19
|إنتراخت فرانكفورت
|CB
|76
|86
|£9.2m
|كامارا
|19
|مارسيليا
|CB
|75
|86
|£8.8m
|جايمس
|19
|تشيلسي
|RB, CDM
|73
|86
|£5.7m
|توديبو
|19
|برشلونة
|CB, CDM
|71
|86
|£4m
|أمبادول
|18
|تشيلسي
|CB, CDM
|67
|86
|£1.2m
|أرميني
|18
|لاتسيو
|CB
|66
|86
|£1.1m
|ديوجو دالوت
|20
|مان يونايتد
|RB, LB, RM
|75
|85
|£8.4m
|ريستوس
|20
|
باير ليفركوزن
|CB, RB, LB
|75
|85
|£8.4m
|كاباك
|19
|شالكه
|CB
|74
|85
|£7m
|آرونس
|19
|نورويتش
|RB
|72
|85
|£4.4m
|نونو تافاريس
|19
|بنفيكا
|LB, RB
|70
|85
|£3m
|كوزا
|20
|مونبيلييه
|CB, LWB
|69
|85
|£1.8m
|مونتيرو
|20
|أتلتيكو مدريد
|CB
|68
|85
|£1.6m
|الكابابري
|19
|أندرلخت
|RB
|65
|85
|£900k
|زاجري
|17
|باريس سان جيرمان
|LB, CM
|62
|85
|£550k
|هوفير
|17
|ليفربول
|RB, CB
|62
|85
|£550k
|سار
|20
|نيس
|CB, LB
|76
|84
|£8.8m
|تومياسو
|20
|بولونيا
|CB, CDM
|73
|84
|£5.3m
|باستوني
|20
|
إنتر
|CB
|72
|84
|£4.3m
|ماريسيتش
|19
|شتورم جراتز
|CB
|72
|84
|£4.2m
|بيريز
|19
|أتلتيكو مدريد
|CB
|70
|84
|£3m
|بوجلي
|18
|ديربي
|RB
|69
|84
|£1.7m
|كيلي
|20
|بورنموث
|LB, CB
|68
|84
|£1.6m
|فان دير بيرج
|17
|ليفربول
|CB
|66
|84
|£1m
|فاجنومان
|18
|هامبورج
|LB, LM, RB
|65
|84
|£900k
|سوليت
|19
|ليون
|CB
|65
|84
|£925k
|ديوجو ليتي
|20
|بورتو
|CB
|72
|83
|£4.2m
|داجبا
|20
|باريس سان جيرمان
|RB, RWB
|72
|83
|£4.1m
|رويج
|20
|زيوريخ
|RB, CDM
|72
|83
|£4.1m
|إيميرسون
|20
|ريال بيتيس
|RB
|71
|83
|£3.3m
|روبن فيناجري
|20
|ولفرهامبتون
|LWB
|70
|83
|£2.7m
|ديوجو كويروز
|20
|بورتو
|CB
|68
|83
|£1.6m
|ساليسو
|20
|ريال بلد الوليد
|CB
|68
|83
|£1.6m
|مبي سوه
|18
|
باريس سان جيرمان
|CB
|67
|83
|£1.2m
|بادياشيلي
|18
|موناكو
|CB
|67
|83
|£1.2m
|إيتر
|20
|فرايبوج
|LB
|67
|83
|£1.3m
|بيير
|19
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|RB, CB
|67
|83
|£1.3m
|إريك جاريسا
|18
|مان سيتي
|CB
|66
|83
|£1.1m
|كويستا
|20
|جينك
|CB
|66
|83
|£1.1m
|ديفييف
|19
|سيسكا موسكو
|CB
|66
|83
|£1.1m
|أبا
|19
|ريال بلد الوليد
|RB, RM
|66
|83
|£1.1m
|نونو منديز
|17
|سبورتينج لشبونه
|LB
|64
|83
|£700k
لاعب بيامونتي كالتشيو الجديد ماتياس دي ليخت يمتلك قدرات حالية ومستقبلية محتملة تناسب سعره في الحياة الواقعية، ومن المستبعد أن يُخفض فريق السيدة العجوز في فيفا 20 من سعره.
ويُطلق على الفريق الإيطالي اسم بيامونتي كالتشيو نظرًا لبيعه حقوق استخدام اسمه حصريًا لشركة كونامي المنافس الأبرز لشركة إي إيه سبورتس.
ثنائي دفاع لايبزيج، إباهيما كوناتي ودايوت إوباميكانو، أسهل للانتقال، فيما قدرات مدافع بوروسيا دورتموند دان آكسيل زاجادو تجعله مثير للاهتمام.
فيفا 20: أفضل لاعبي الوسط الشباب
|اللاعب
|العمر
|النادي
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المستقبلي
|القيمة السوقية
|هافرتز
|20
|باير ليفركوزن
|CAM, RM
|84
|92
|£40.5m
|سانشو
|19
|
بوروسيا دورتموند
|RM, LM
|84
|92
|£39.2m
|ألمادا
|18
|فيليز سارسفيلد
|CAM, LW, ST
|72
|92
|£5.7m
|فودين
|19
|
مان سيتي
|CAM, CM
|76
|90
|£14.5m
|تونالي
|19
|بريشيا
|CDM, CM
|75
|89
|£11.4m
|ماك أليستر
|20
|برايتون
|CAM, CM
|75
|89
|£12.8m
|كانجين لي
|18
|فالنسيا
|CAM, LM, RM
|76
|88
|£11m
|مايير
|20
|هرتا برلين
|CM, CDM
|76
|88
|£11.9m
|زانيولو
|19
|روما
|CAM, CM, RW
|74
|88
|£10.6m
|كوبو
|18
|ريال مدريد
|RM, CF, CAM
|70
|88
|£3.2m
|بالاسيوس
|20
|ريفربليت
|CM, RM, CAM
|77
|87
|£12.3m
|ريس
|20
|وست هام
|CDM, CB, CM
|77
|87
|£11m
|فيران توريس
|19
|فالنسيا
|RM
|75
|87
|£10.1m
|دايفيز
|18
|
بايرن ميونيخ
|LM, RM
|72
|87
|£5.7m
|فيرشارين
|17
|أندرلخت
|CAM, RM, LM
|72
|87
|£5.3m
|ريكوي بويج
|19
|برشلونة
|CM
|71
|87
|£4.4m
|هلوزيك
|16
|سبارتا براجا
|LM, ST, RM
|70
|87
|£3.1m
|أورزي
|19
|بانفيلد
|LM
|69
|87
|£2m
|بوليسيتش
|20
|تشيلسي
|RM, LM
|79
|86
|£15.8m
|فالفيردي
|20
|
ريال مدريد
|CM, LM, CDM
|77
|86
|£11.9m
|آدامز
|20
|لايبزيج
|CDM, RWB
|76
|86
|£9.7m
|مكيني
|20
|شالكه
|CM, CB, CAM
|76
|86
|£11m
|جيندوزي
|20
|آرسنال
|CM, CDM
|75
|86
|£10.1m
|سيسيجنون
|19
|توتنهام
|LM, LW, LB
|75
|86
|£9.7m
|فلورينتينو
|19
|بنفيكا
|CDM, CM
|75
|86
|£8.8m
|شاكفيرتادزي
|19
|جينت
|LM, CAM
|74
|86
|£8.8m
|مونت
|20
|تشيلسي
|CAM, CM
|74
|86
|£8.8m
|باولينيو
|18
|
باير ليفركوزن
|RM
|71
|86
|£4.3m
|
سوبوسلاي
|18
|ريد بول سالزبورج
|CAM, RM, CM
|71
|86
|£4.3m
|ماروني
|20
|سامبدوريا
|CAM, LW, ST
|71
|86
|£4.4m
|تراوري
|19
|إمبولي
|CAM, CM
|70
|86
|£3.3m
|فيريرا
|19
|ريفر بليت
|CM, CAM
|70
|86
|£3.3m
|جيبس وايت
|19
|آرسنال
|Wolves
|70
|86
|£3.3m
|جوميس
|18
|مان يونايتد
|CAM, CM, LW
|68
|86
|£1.6m
|بوميكال
|19
|دالاس
|CAM, CM, RM
|68
|86
|£1.7m
|ساندس
|18
|نيويورك سيتي
|CDM, CB
|66
|86
|£1.1m
|جيلسون فيرنانديز
|20
|بنفيكا
|CM
|76
|85
|£10.6m
|تشوكفويز
|20
|فياريال
|RM, CF, RW
|76
|85
|£10.6m
|دياتا
|20
|كلوب بروج
|LM, RM, ST
|75
|85
|£9.7m
|لارسين
|20
|بوروسيا دورتموند
|LM
|75
|85
|£9.7m
|هاجي
|20
|جينك
|CAM, LW, RW
|74
|85
|£8.4m
|وولف
|20
|لايبزيج
|CAM
|74
|85
|£8.4m
|ديابي
|19
|
باير ليفركوزن
|LM
|74
|85
|£8.4m
|مكنيل
|19
|بيرنلي
|LM
|73
|85
|£6.2m
|شابارينكو
|20
|دينامو كييف
|CM, CDM, CAM
|73
|85
|£6.2m
|جوتا
|20
|بنفيكا
|LM, RM, CF
|72
|85
|£5.3m
|تيتي
|19
|
شاختار دونستيك
|LM, CAM
|72
|85
|£5.3m
|ليانز
|19
|ريال بيتيس
|RM, LM, CAM
|72
|85
|£5.3m
|بالافيرسا
|19
|مان سيتي
|CM, CDM, CAM
|71
|85
|£4.4m
|فيرناندو
|20
|
شاختار دونستيك
|LM
|71
|85
|£4.4m
|ميجيل لويس
|20
|
سبورتينج لشبونه
|CM
|70
|85
|£3.4m
|سوماري
|20
|ليل
|CM, CDM
|70
|85
|£3.4m
|فارجاس
|20
|أوجسبورج
|RM, LM
|70
|85
|£3.4m
|ألميندرا
|19
|بوكا جونيورز
|CM, CDM
|69
|85
|£2m
|سيرجيو جوميس
|18
|
بوروسيا دورتموند
|CAM, CM, LM
|68
|85
|£1.6m
|بيلجريني
|19
|إستوديانتيس
|LM, CM, RW
|68
|85
|£1.7m
|دانييل براجانكا
|20
|
سبورتينج لشبونه
|CM
|68
|85
|£1.7m
|جرافنبيرخ
|17
|أياكس
|CM, CDM
|67
|85
|£1.3m
|كاكويريت
|19
|ليون
|CM, CDM
|67
|85
|£1.4m
|إيهاتيرين
|17
|أيندهوفن
|CAM
|67
|85
|£1.3m
|عدلي
|18
|بوردو
|CM, CAM
|66
|85
|£1.2m
|ماتوندو
|18
|شالكه
|RM, LM
|65
|85
|£1.2m
|ماركوس أنتونيو
|19
|شاختار دونستيك
|CM
|65
|85
|£1m
|أجومي
|17
|إنتر
|CM
|63
|85
|£700k
|بيريا
|18
|أتلتيكو ناسيونال
|CDM, CM
|62
|85
|£550k
أفضل لاعبين شابين في البوندسليجا هما أيضًا أفضل لاعبي وسط شباب في فيفا 20. كلًا من كاي هافرتز وجادون سانشو قادران على الوصول لتقييم 92، لكن التعاقد معهما لن يكون سهلًا خاصة بسعرهما الكبير جدًا.
تياجو ألمادا الذي ارتبط في أرض الواقع بمانشستر سيتي هو أحد أفضل المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية. هو لاعب مطلوب جدًا في فيفا 20، إذ يستطيع صاحب الـ18 عامًا اللعب في الأمام والجناح وقيمته المالية أقل من 6 ملايين جنيه إسترليني في بداية الكارير مود.
فيفا 20 | هل تحتوي FIFA 20 على دوري أبطال أوروبا؟
فيفا 20: أفضل المهاجمين الشباب
|اللاعب
|العمر
|النادي
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المستقبلي
|القيمة السوقية
|مبابي
|20
|
باريس سان جيرمان
|ST, RW
|89
|95
|£82.3m
|جواو فيليكس
|19
|أتلتيكو مدريد
|CF, ST
|80
|93
|£24.6m
|فينيسيوس جونيور
|18
|
ريال مدريد
|LW
|79
|92
|£19.8m
|رودريجو
|18
|
ريال مدريد
|LW, RW, ST
|76
|89
|£12.3m
|هودسون أودوي
|18
|تشيلسي
|RW, LW
|73
|89
|£7m
|مويس كين
|18
|إيفرتون
|ST
|76
|89
|£12.8m
|دي لا فيجا
|18
|لانوس
|RW
|70
|88
|£3.2m
|ديفيد
|19
|جينت
|CF, ST, CAM
|73
|87
|£7.5m
|جرينوود
|17
|مان يونايتد
|CF, RW, ST
|67
|87
|£1.3m
|رفاييل ليو
|20
|ليل
|ST
|75
|86
|£10.1m
|كلويفرت
|20
|روما
|LW, RW
|75
|86
|£10.1m
|براهيم
|19
|
ريال مدريد
|LW, RW
|73
|86
|£6.6m
|بينامونتي
|20
|
إنتر
|ST
|71
|86
|£4.4m
|بلاتا
|18
|
سبورتينج لشبونه
|LW, RW
|70
|86
|£3.2m
|هوتادو
|19
|بوكا جونيورز
|ST
|70
|86
|£3.4m
|هالاند
|18
|ريد بول سالزبرج
|ST
|69
|86
|£1.9m
|كارانزا
|19
|بانفيلد
|ST
|68
|86
|£1.7m
|جويري
|19
|ليون
|ST
|68
|86
|£1.7m
|بيليجري
|18
|موناكو
|ST
|67
|86
|£1.4m
|ساكا
|17
|آرسنال
|LW, RW
|66
|86
|£1.1m
|دوكو
|17
|أندرلخت
|RW
|66
|86
|£1.1m
|أوديجارد
|20
|
ريال مدريد
|RW, CAM
|78
|85
|£12.8m
|ستينجس
|20
|ألكمار
|RW
|74
|85
|£8.4m
|كونا
|74
|لايبزيج
|ST, CAM
|74
|85
|£8.4m
|نيلسون
|19
|آرسنال
|RW, LW
|72
|85
|£5.3m
|ويا
|19
|ليل
|ST, LM
|69
|85
|£2m
|بارو
|20
|أتالانتا
|ST
|69
|85
|£2m
|كوتوكو
|19
|شالكه
|ST, CF, RW
|68
|85
|£1.7m
|بوادو
|18
|ألكمار
|ST
|67
|85
|£1.4m
|آرب
|19
|بايرن ميونيخ
|ST, LM
|67
|85
|£1.4m
|ألفاريز
|19
|ريفر بليت
|ST
|67
|85
|£1.4m
|مارين
|18
|دينامو زغرب
|LW, RW, CAM
|66
|85
|£1.2m
|بريوستير
|19
|ليفربول
|ST
|65
|85
|£1m
|فابيو سيلفا
|16
|بورتو
|ST
|65
|85
|£950k
|سميث رو
|18
|آرسنال
|LW, RW, CAM
|65
|85
|£975k
|بيكولي
|18
|أتالانتا
|ST
|64
|85
|£900k
|باروت
|17
|توتنهام
|ST
|64
|85
|£875k
|موليخو
|18
|أتلتيكو مدريد
|RW
|64
|85
|£900k
|أموزو
|19
|أندرلخت
|LW
|70
|84
|£3.3m
|آبيل رويز
|19
|برشلونة
|ST, LW
|68
|84
|£1.7m
|سارجنت
|18
|فيردر بريمن
|ST
|67
|84
|£1.4m
|نكيتيا
|20
|آرسنال
|ST
|67
|84
|£1.4m
|جاسترزمبسكي
|19
|هرتا برلين
|LW, LM, CAM
|66
|84
|£1.2m
|جويبيلز
|17
|موناكو
|ST
|64
|84
|£800k
|إيداه
|18
|نورويتش
|ST
|63
|84
|£750k
من جدد قُيم كيليان مبابي كأحد أفضل اللاعبين في اللعبة، ولديه الإمكانيات الهائلة ليصل للمستوى المتوقع. لقد قُيم بـ89 درجة عند بدايته في الكارير مود، ولذا سيكون باهظ الثمن مما يجعل عملية شرائه شبه مستحيلة.
جواو فيليكس وصل للتو لأتلتيكو مدريد ولا يبدو أنه قابل للانتقال في أول سوق انتقالات، لكن على العكس هناك ماسون جرينوود من مانشستر يونايتد متاح بسعر جيد ولديه القدرة على أن يتطور ويُصبح أحد أفضل المهاجمين في فيفا 20.
هناك الكثير من اللاعبين أصحاب تقييم 86 متاحين بأسعار جيدة ولديهم إمكانيات ممتازة ستتطور وتتحسن خاصة إن منحتهم الفرصة للعب رغم تقييمهم المنخفض.