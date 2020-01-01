فيفا يطلب إيقاف جميع المباريات الدولية في مارس

مطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعطيل كل الأنشطة الرياضية

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف جميع المباريات الدولية المقررة في شهر مارس الجاري وعدم خوض أي لقاء خلال فترة التوقف المقبلة.

وكان من المقرر توقف الدوريات لأجل المباريات الدولية يوم 23 مارس ولمدة أسبوعين، إلا أنّ فيروس كورونا خوض اللقاءات الدولية.

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وذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي رغبته في عدم خوض أي مباراة دولية خلال الفترة المقبلة ولو حتى بصورة ودية مشيرًا إلى أنّ اتحاد أمريكا الجنوبية وكذلك آسيا وأفريقيا أعلنوا بالفعل تعليق تصفيات كأس العالم.

وأكد على أهمية السلامة العامة وعدم التجمعات الرياضية خلال الفترة المقبلة في جميع دول العالم لضمان عدم تفشي فيروس كورونا ومحاولة السيطرة على الوباء.

وأشار البيان إلى أنّ "فيفا" يتعاون بصورة منتظمة مع منظمة الصحة العالمية بهدف التوصل إلى أحدث المعلومات حول فيروس كورونا وكيفية مواجهة المرض وكذلك تقديم كل وسائل المساعدة.

ورغم أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن تأجيل دوري الأبطال وكذلك اليورباليج، إلا أنّه لم يقرر بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

ومن المتوقع تأجيل اللقاءات الودية الدولية خلال الفترة المقبلة أيضًا بعد تفشي فيروس كورونا.