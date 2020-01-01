فيفا يستقر على مواعيد انطلاق سوق الانتقالات في أوروبا

الأمور غير واضحة في الدوري الإيطالي

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على مواعيد بدء سوق الانتقالات خلال هذا الصيف، تزامناً مع التأجيلات التي تمت بسبب جائحة فيروس كورونا.

الوباء ضرب النشاط الرياضي بشكل كامل، مما تسبب في تأجيل نهاية الدوريات والمسابقات الأوروبية، مما أثار التكهنات حول موعد بداية السوق.

الأمور بدأت تعود لمسارها الطبيعي هذا الشهر، بعد الإعلان عن عودة الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي في منتصف يونيو المقبل.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن الاتحاد الدولي، حدد المواعيد التي سيبدأ فيها السوق بمختلف البلدان الأوروبية تزامناً مع عودة المنافسات بها.

وبالنسبة لإسبانيا، فتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في 1 يوليو إلى 14 سبتمبر، وأما الشتوية في 4 يناير إلى 1 فبراير 2021.

وأما ألمانيا فمن المقرر أن تبدأ في 1 يوليو ويتم إغلاقها يوم 31 أغسطس، الفترة الثانية الشتوية يتم فتحها في 2 يناير إلى 1 فبراير.

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السوق في إنجلترا وفرنسا يبدأ بنفس التوقيت، حيث يتم فتح الانتقالات يوم 10 يونيو حتى 1 سبتمبر، وأما الميركاتو الشتوي يبدأ في 1 يناير 2021 بالمنافسات الإنجليزي و2 يناير في فرنسا ويُغلق في 31 من نفس الشهر.

وأخيراً تظل الأمور غير محسومة حتى الآن بالنسبة للدوري الإيطالي وفقاً لتحديث الفيفا، حيث يتم استئناف المسابقة في 20 يونيو، حيث تظل المفاوضات جارية لوضع الملامح الأخيرة للسوق هناك.