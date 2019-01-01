فيفا يحظر عضوًا سابقًا بالكونيمبول مدى الحياة لاتهامه بالرشوة

فضائح الفساد تتواصل داخل جدران الفيفا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مسؤولًا بوليفيًا سابقًا بلجنة التدقيق يدعى أوسونا مدى الحياة لاتهامه بالرشوة.

وكان الفيفا قد فتح تحقيقًا مع أوسونا بخصوص اتهامه بتلقي رشوة في الفترة ما بين عامي 2012 و2015 فيما يتعلق بمنح عقود خاصة بحقوق وسائل الإعلام والتسويق لمسابقات أمريكا الجنوبية.

وشغل أوسونا منصب أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم خلال هذه الفترة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وبعدما تمت إدانته بالدلائل، جاءت العقوبة الصادرة بإيقافه عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة.

ولم تتوقف العقوبة عند حد الإيقاف فقط، بل تم تغريمه مليوني فرانك سويسري، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.

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يذكر أن هذه الواقعة لا تعد الفضيحة الأولى لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم في عهد جوزيف بلاتر.