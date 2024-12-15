فيفا يُحدد موعد الإعلان عن جوائز "الأفضل 2024" ومفاجأة مدوية في مكان إقامته!

الحفل الذي يُنافس على أهم جوائزه النجم ليونيل ميسي

أقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم، مضطرًا، على خطوة غريبة ومفاجئة جدًا تتعلق بحفل الإعلان عن جوائز "الأفضل The best" لعام 2024، وذلك حسبما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية.

الحفل يتضمن الإعلان عن عدد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب ومرشح لها النجم ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي بجانب فينيسيوس جونيور والإسباني رودري المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية.

وتتضمن بقية الجوائز جائزة أفضل لاعبة وأفضل مدرب أو مدربة لفريق الرجال وكذلك للسيدات وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى والتشكيل الأفضل للرجال وأيضًا للسيدات، وقد أضيفت جائزة جديدة هذا العام هي جائزة أجمل هدف في كرة القدم للسيدات وسُميت جائزة مارتا لتقدم بجانب جائزة بوشكاش الخاصة بأجمل هدف للرجال، وأخيرًا جائزة المشجعين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن فيفا أبلغ جميع المرشحين أن الإعلان عن جوائز هذا العام سيكون في الـ17 من ديسمبر القادم، لكن المفاجأة الكبرى أنه لن يكون هناك حفل خاص بالحدث، بل سيتم الإعلان عن الأمر "أونلاين" لعدم وجود موعد متاح لإقامة الحفل.

وأوضحت الصحيفة أن فيفا أبلغ المرشحين أن الروزنامة مزدحمة تمامًا حتى مارس القادم ولذا سيضطر للإعلان عن الجوائز عبر موقعه الرسمي دون أي حضور للمرشحين.

يُشار إلى أن ميسي هو اللاعب الأخير المتوج بجائزة الأفضل لفئة اللاعبين، وقد تفوق على الثنائي إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.