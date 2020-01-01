فيفا: لا يجب أن تعود الكرة قبل سبتمبر

مايكل دهوج رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد على صعوبة عودة كرة القدم قبل سبتمبر.

أكد مايكل دهوج عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اللجنة الطبية بالفيفا على صعوبة عودة منافسات كرة القدم قبل شهر سبتمبر المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دهوج لصالح صحيفة "ديلي تيليجراف" وأكد خلالها أن أي عودة لكرة القدم قبل ذلك سيكون لها مضاعفات خطيرة.

وقال دهوج: "فجأة دون أي مقدمات كرة القدم ليست أهم شيء في الحياة، سأكون سعيدًأ لو نجحنا في إعادة البطولات بشكل طبيعي في الموسم المقبل".

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وأضاف: "أسمع أن الكثير من البلدان تسعى لإعادة كرة القدم سواء كان لديها خطة لذلك أم لا، لكن يجب على الجميع الحذر من مثل تلك التصرفات".

وأردف: "لو نجحت تلك الدول في بدء الدوريات الجديدة في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر سأكون سعيدًا فذلك قد يجنبنا موجة ثانية من الفيروس، وهو أمر وارد حدوثه".

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وأكمل: "لقد شهدت الكثير من المواقف التي تنتصر فيها الأمور المادية على تلك الصحية، ولو كان هناك موقف وحيد يجب أن يحدث فيه العكس فهو ذلك الذي نمر به حاليًا".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي كان قد أكد اليوم على صعوبة عودة نشاط كرة القدم قبل الأول من سبتمبر المقبل أيضًا في تصريحات تتسق مع موقف رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.