بيرشكوت يسقط في الجولة 20 من الدوري البلجيكي..

كانت مباراة للنسيان، لفريق بيرشكوت، الذي يضم ثنائي الاتحاد المُعار فيصل الغامدي ومروان الصحفي، والتي تعرض للخسارة أمام مضيفه أود هيفرلي لوفن، بنتيجة (0-2)، على ملعب كينج باور في دين دريف، ضمن الجولة العشرين من الدوري البلجيكي.

ووقع النيجيري تشوكووبيوكيم إيكويميسي على هدفي أصحاب الأرض، في الدقيقتين 76 و86، ليترجم سيطرتهم الأكبر على مجريات اللقاء، وتهديدهم لمرمى الحارس نيك شينتون الذي كان أفضل لاعب بيرشكوت في المواجهة، بعد تصديه لـ8 تسديدات.

ورفع هيفرلي لوفن، رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري البلجيكي، بينما تجمد رصيد بيرشكوت عند 12 نقطة، في المركز السادس عشر والأخير.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في مباراة بيرشكوت وأود هيفرلي لوفن..

مروان الصحفي .. لقطة مرعبة

يا ليت بيرشكوت ترك مروان الصحفي يسافر مبكرًا إلى الكويت، كي يلحق بالمنتخب السعودي، قبل مباراته أمام العراق، في الجولة الثالثة والحاسمة على بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس الخليج.

إدارة بيرشكوت أصرّت على بقاء الغامدي حتى مباراة لوفن، إلا أنه حرفيًا كان الحاضر الغائب، ويكفي القول إنه على مدار مشاركته في الـ90 دقيقة، ورغم انطلاقته نحو المرمى 27 مرة، إلا أنه لم يسدد كرة واحدة طوال اللقاء، سواءً على المرمى، أو خارجه، أو حتى تسديدة مقطوعة.

وقدم مروان الصحفي لقطة مقلقة للجماهير السعودية، في الدقيقة 55، بعدما غادر ملعب المباراة برفقة الطاقم الطبي، قبل أن يعود سريعًا لاستئناف اللعب، لتتنفس الجماهير الصعداء، بإمكانية تقديمه الإضافة المطلوبة، حال تأهل الأخضر إلى نصف نهائي كأس الخليج.

وعانى الصحفي من المراقبة التي جعلته يخسر الاستحواذ على الكرة 11 مرة، فيما لمس الكرة 21 مرة، وراوغ مرتين بنجاح من أصل 5 محاولات، كما صنع 7 تمريرات صحيحة، بنسبة دقة 64%، فيما بلغت نسبة نجاح مواجهاته الثنائية - الأرضية والهوائية - 57%.

فيصل الغامدي .. مجازفة قد تكلفه كثيرًا

أما عن فيصل الغامدي، لاعب وسط بيرشكوت، فقد كانت السمة المميزة للاعب هي الانتشار واللعب في العمق، وتواجده على الطرفين الأيمن والأيسر في بعض اللقطات، حيث نجح في تغطية مساحة 11.5 كيلومترًا من الملعب، إلا أن الضغط الهجومي من قِبل لاعبي لوفن، دفعه لتركز أدائه على الجانب الدفاعي، دون محاولة ممارسة هوايته في تسديد الكرات المباغتة من خارج منطقة الجزاء.

في المقابل، فإن الغامدي بات "يلعب بالنار" بسبب تدخلاته، التي كلفته بطاقة صفراء ثالثة في مشواره مع بيرشكوت، ليصبح اللاعب عرضة للإيقاف بسبب كثرة البطاقات.

ولمس الغامدي الكرة 60 مرة، وقدم 39 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 85%، كما صنع تمريرة مفتاحية لزملائه، وقدم 3 تمريرات طويلة صحيحة من أصل 7 محاولات، فيما امتاز اللاعب في المواجهات الثنائية بتلك المباراة، حيث فاز في 7 مواجهات من أصل 9، فيما ارتكب خطأ واحدًا، وفاز بثلاثة أخطاء أخرى لصالح فريقه.