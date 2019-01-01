فيريرا: مسيرتي قد تنتهي بنهاية الموسم وفترتي مع الزمالك رائعة

المدير الفني البرتغالي يتحدث عن ولايته مع القلعة البيضاء وسبب رحيله

فيسبوك تويتر بلال محمد

تحدث جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن فترته التدريبية في صفوف القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه يفكر في اعتزال التدريب بنهاية الموسم.

وقال المدير الفني البرتغالي في تصريحات صحفية: "الزمالك صمم على التعاقد معي، التجربة كانت رائعة للغاية بالنسبة لي، لقد حققنا لقب الدوري بعد غياب".

وواصل: "قمت بفسخ عقدي مع الفريق، بسبب عدم الاتفاق مع مجلس إدارة الفريق على بعض الأمور، بعدها تلقيت عرضاً من السد وقبلت التحدي".

وتابع: "بعد 5 أشهر من الآن ينتهي عقدي مع السد، وقد تنتهي معه مسيرتي أيضاً، أنا في مهنة كرة القدم منذ 45 عاماً دون توقف، لا أحد يريد التوقف عن ممارسة كرة القدم، ولكن لحظة الخروج اقتربت الآن".

الجدير بالذكر ان فيريرا حقق مع الزمالك الثنائية المحلية، الدوري والكأس وكان قريباً من المنافسة على بطولة الكونفدرالية.