فيريرا: توقف الدوري القطري أثر بالسلب على لاعبي السد

المدير الفني البرتغالي لنادي السد يشير إلى ان فريقه تأثر بالسلب بسبب توقف الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي السد أن فترة توقف الدوري القطري، أثرت بالسلب على لاعبي فريقه، وانه سيحاول العمل على عودة الأجواء من جديد داخل الفريق لمواصلة الانتصارات.

ويعود السد لمنافسات الدوري القطري، مساء السبت عندما يختتم مباريات الجولة الـ 16 من البطولة عندما يستضيف الخور على ملعب جاسم بن حمد.

وقال فيريرا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء: "في بداية الحديث، أود أن أهني الحكومة القطرية، والشعب بتحقيق بطولة كأس آسيا، كما أهني لاعبي السد الذي شاركوا في البطولة".

وواصل: "من الصعب على أي منتخب آسيوي، ان يحقق 7 انتصارات من 7 مباريات، أشكر لاعبي السد على ما قدموه في البطولة من أداء رائع ومثالي".

إن صح التعبير هذا اللاعب يمتلك في قدمه اليمنى scope 8 🧐🎯

🇩🇰 الدنماركي -الأنيق- يكمل اليوم عامه الـ 27 🎂🎇 pic.twitter.com/9IKWWzN8D1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وتطرق للحديث حول فريقه قائلاً: "الفريق متوقف عن التدريب منذ شهرين وخمسة أيام، في ظل غياب الدوليين وهذا أثر علينا بطريقة سلبية، واتمنى من لاعبي الفريق ان يقدموا اداء رائع كما قدمناه في اخر مباراة امام الدحيل".

وتابع: "سنحاول إيجاد التركيز العالي للفريق خلال المباريات السبعة القادمة، من اجل تحقيق الفوز فيهم للحصول على لقب الدوري الذي يعد هاماً جداً للفريق".

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الجدير بالذكر ان السد يتصدر جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الدحيل صاحب المركز الثاني.