فيرونا 1985 .. عندما تحولت مدينة روميو وجولييت إلى ريو دي جانيرو

قبل معجزة ليستر، كان هناك هيلاس فيرونا

عندما حقق ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج النجم الإنجليزي جاري لينيكر وقال إن معجزات مثل تلك لا تحدث في كرة القدم، ولكنه جانبه الصواب، لأن في 1985 كانت إيطاليا شاهدة على أحد أكبر مفاجآت كرة القدم بفوز هيلاس فيرونا بلقب السكوديتو.

لم يكن فيرونا أبداً من كبار القوم في إيطاليا، ومنذ تأسيسه في 1903 لم يحقق أي إنجازات تُذكر قبل موسم 1984-1985، واقترن اسمه بالمدينة التي خُلدت في رائعة ويليام شاكسبير "روميو وجولييت"، ولكن كروياً لم يكن له بصمة كونه فريقاً تأرجح بين الدرجتين الأولى والثانية.

ولكن منذ وصول أوفالدو بانيولي مدرباً في 1981 وبدأ أمراً في التغير، الفريق تمرد على الأسلوب الإيطالي الدفاعي، وقرر تطبيق الكرة الهجومية، الأمر الذي لم يلق شعبية كبيرة في فترة هيمن فيها "الكتانتشيو" على السيري آ، ولكن الجيالوبلو أظهر علامات مشجعة، فبلغ نهائي كوبا إيطاليا في مناسبتين 1983 و1984، وحل سادساً في موسم 1983-1984.

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صيف 1984 شهد تحركات قوية من فيرونا في الميركاتو، فجاء النجم الألماني هانز بريتل من كايزرسلاوترن والدنماركي الهداف بريبين إلكيير، ومع وجود الإيطالي بييترو فانا ولاعبين آخرين مميزين مثل أنطونيو دي جينارو وجيوسيبي جالداريسي، بدا أن فريق بانيولي ينوي على رفع سقف طموحاته، ولكن لم يكن أحد يحلم بالسكوديتو.

قدم فيرونا نصف موسم أول خيالي، ولم يخسر إلا مباراة وحيدة كانت أمام أفيلينو بهدفين مقابل واحد في الدقائق الأخيرة، وبدا أن أصحاب القمصان الصفراء والزرقاء أصبحوا طرفاً في صراع السكوديتو مع قطبي تورينو وإنتر، وبدأ الحلم يصبح واقعاً بعد تعادلين متتاليين أمام إنتر ويوفنتوس بفبراير، لينفرد الفريق بصدارة الترتيب قبل 10 جولات من الختام.

مباراة أخرى شكلت منعرجاً هاماً نحو السكوديتو كانت تلك في فلورنسا مع فيورنتينا منتصف مارس، الشوط الأول انتهى لأصحاب الأرض بهدف نظيف، ولكن الضيوف قاموا بانتفاضة في النصف الثاني وسجلوا ثلاثية عبر رأسية فونتولان وثنائية جالداريسي، ليبتعد بثلاث نقاط عن أقرب مطارديه.

الحسم جاء في الجولة قبل الأخيرة عندما تعادل الفريق مع أتالانتا خارج ميدانه وتحصل على نقطة كانت كافية لتتوجه بطلاً للدوري في سابقة تاريخية حولت شوارع مدينة فيرونا الهادئة إلى كرنفال يضاهي ذلك الخاص بريو دي جانيرو، واستمرت الاحتفالات أسبوعاً حتى اللقاء الختامي الذي شهد الانتقام من أفيلينو والفوز عليه برباعية على ملعب "مارك أنطونيو بينتيجودي".

ختم فيرونا الموسم في القمة برصيد 43 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الملاحق تورينو وخمس عن إنتر، وسجل 42 هدفاً واستقبل فقط 19، وتُوج جالداريسي هدافاً برصيد 11 هدفاً، وجاء الترتيب الغريب للدوري وغياب يوفنتوس عن الأربعة الأوائل ليطرح التكهنات، خصوصاً وأن ذلك الموسم كان الأول الذي يتم فيه تعيين الحكام عن طريق القرعة وليس الاختيار، النظام الذي تم الاستغناء عنه الموسم التالي مباشرة.

نجاح أبناء مدينة روميو وجولييت لم يستمر طويلاً، الموسم التالي الفريق شارك بدوري الأبطال وصعد للدور الثاني، قبل الخسارة من يوفنتوس، ومحلياً تراجع للمرتبة العاشرة، واستمر التراجع حتى هبط الفريق للدرجة الثانية في مطلع التسعينيات، وبدأ في الاندثار مع المتاعب المالية، حاله كحال عديد الأندية الإيطالية، واستمر في التأرجح بين الدرجتين الأولى والثانية، وإن كان الموسم الحالي أعاد بعضاً من نفحات الماضي بعد الأداء القوي لكتيبة يوريتش وعروض مميزة، كان آخرها الانتصار على يوفنتوس قبل التوقف بجولات قليلة.