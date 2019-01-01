فيرونا ينفي العنصرية في حق كيسي ويطالب بالاحترام

العنصرية والرد عليها يتواصلان في الملاعب الإيطالية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نفى نادي هيلاس فيرونا أن يكون هناك هتافات عنصرية قد قام بها جمهور الفريق في حق نجم ميلان الإيفواري فرانك كيسي.

وكان ميلان قد حقق انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا مساء أمس الأحد بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وخلال المباراة، قامت الجماهير بتوجيه بعض صافرات الاستهجان، قبل أن يتم اتهامهم بتقليد أصوات القردة وتوجيه أصوات عنصرية من أجل إهانة كيسي.

ولكن النادي رد ونفى هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ما قامت به الجماهير لم يكن سوى صافرات استهجان في حق حكم اللقاء بعد احتسابه لركلة الجزاء لصالح ميلان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وطالب النادي الجميع بالاحترام والالتزام بالقيم التي تبثها كرة القدم والابتعاد عن أي سلوك غير محمود كالشغب والعنصرية وما شابه.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام جماهير هيلاس فيرونا بالعنصرية، بعدما اتهموا بها في أكتوبر الماضي في حق سولي مونتاري.

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يذكر أن العنصرية قد تكررت في إيطاليا في الآونة الأخيرة، وآخرها كانت الواقعة التي أطلقت فيها جماهير كالياري هتافات عنصرية في حق نجم إنتر روميلو لوكاكو.