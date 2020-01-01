فيروس كورونا يهدد كريستال بالاس بفقدان مدربه هودسون

تشديد الإجراءات الوقائية على من هم أكبر من 70 عامًا في إنجلترا لأنهم عرضة لمواجهة خطر أكبر بسبب فيروس كورونا

عصف فيروس كورونا بالحياة الأوروبية وأوقف كرة القدم، وعلى ما يبدو، فإنه قد يحرم كريستال بالاس من مديره الفني روي هودسون.

وسيحدث ذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها كبار السن بسبب فيروس كورونا، والذي يعد أكثر خطورة على حياة هؤلاء من تجاوزوا الستين من أعمارهم حسب منظمة الصحة العالمية.

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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يجب على جميع المواطنين تجنب الاجتماعات والأماكن المزدحمة، أما بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فعليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وقال السيد جونسون أيضًا إن النصيحة تخص تجنب كل أشكال التواصل الاجتماعي المباشر مهما بلغت أهميتها، وبشكل خاص للأشخاص فوق 70 عامًا، وللحوامل وللذين يعانون من بعض الظروف الصحية الخاصة.

وفي ذلك الإطار، سيكون نادي كريستال بالاس الإنجليزي مهددًا بفقدان مدربه روي هودسون والذي يبلغ من العمر 72 عامًا في الوقت الحالي.

وسيضطر هودسون وفقًا لذلك أن يقدم استقالته من تدريب كريستال بالاس لأنه سيحظر عليه الخروج من منزله أو التواجد في تجمعات، وهو ما تفرضه عليه الوظيفة.

وكان هودسون قد صرح في وقت سابق بأنه يجب على الجميع تحمل العواقب والالتزام بالقرارات الصحية مهما بلغت حدتها وتأثيرها.

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يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن أن ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد لم تأتِ بعد، وستكون خلال الأسابيع المقبلة.