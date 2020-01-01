فيروس كورونا يداهم الكرة الإسبانية من جديد

إصابة جديدة في صفوف ريال مدريد وإشبيلية وأندية أخرى قبل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عاد فيروس كورونا ليهدد كرة القدم الإسبانية من جديد بعدما انتهت منافسات الليجا دون قلق وبدون وجود حالات إصابة بين صفوف اللاعبين.

وانتهت منافسات الدوري الإسباني في التاسع عشر من يوليو الجاري، ليحصل اللاعبون على فترة راحة وأجازة قبل العودة إلى العمل من جديد من أجل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولكن خلال هذه الفترة عاد كورونا ليشكل خطرًا على المستقبل القريب للعبة خاصة بعد ظهور حالات في الأندية التي تنافس في منافسات دوري الأبطال واليوروباليج.

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وكان ريال مدريد بطل الدوري الإسباني قد تضرر من الفيروس قبل أسبوع من مواجهته المصيرية أمام مانشستر سيتي بعد إعلان إصابة ماريانو دياز بكورونا.

ولم يكن ريال مدريد وحده المتضرر، حيث ظهرت حالة إيجابية في كل من أندية إشبيلية وألميريا وريال سرقسطة، ليزداد القلق بخصوص عودة مداهمة الفيروس من جديد.

وجاء ذلك بعد إعلان استبعاد نادي فوينلابرادا من منافسات الملحق المؤهل لليجا بعد ظهور 28 حالة إيجابية بين صفوف لاعبيه، ليتم تعويضه بإلتشي.

منافسات الملحق ستهدد أيضًا كون ألميريا وريال سرقسطة يلعبان مبارياته، مما سيهدد إقامتها في حال ظهرت المزيد من الحالات المخالطة للحالات الإيجابية التي أعلن عنها اليوم.

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يذكر أن إسبانيا رفقة إيطالية وبعدهما فرنسا كانوا أكثر المتضررين من فيروس كورونا بين دول أوروبا في الفترة التي هاجم فيها العالم والقارة العجوز.