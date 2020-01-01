فيروس كورونا يترك دوري الأبطال معلقًا

كيف يستأنف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

رغم تحديد موعد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى وتراجع موجة انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز، إلا أن دوري الأبطال يبقى معضلة كبرى.

ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع أسس على أساسها يتم استكمال دوري الأبطال وفقًا للظروف والمستجدات الجديدة التي حدثت بسبب تفشي الوباء.

وفي الوقت الذي من المفترض أن تبدأ فيه منافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس، لم يتم الوصول بعد إلى الكيفية التي ستستكمل بها البطولة.

المزيد من الفرق

تتلاشى فكرة إنهاء المنافسة بمباريات ذهابًا وإيابًا مع سفر متكرر كما هو الحال في الأوضاع الطبيعية. ستكون تلك هي رغبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتظل هناك مشكلة بالنسبة للسفر، حيث أن حكومات الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي ليست على استعداد للمخاطرة بانتشار المرض من جديد بسبب عبور المعدات والأشخاص عبر القارة.

بالنسبة لمباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي ستكون هناك مشكلة لأنها يجب أن تلعب إما على أرض محايدة أو خلف أبواب مغلقة.

وإن تعقدت الأمور، فإن الفكرة الأخرى التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الطاولة هي جمع الفرق الثمانية المتأهلة لمراحل خروج المغلوب في مدينة واحدة، وفي غضون أسبوعين تلعب منافسات إقصائية لتحديد المتأهلين للنهائي.

وبالنسبة للمباراة النهائية فإن ملعب أتاتورك والذي كان من المقرر أن يستضيفها لا يبدو هو الخيار الوحيد، حيث هناك احتمالية أن يتم تغيير الملعب.

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يذكر أن منافسات دور الستة عشر قد لعب منها مرحلة الذهاب وبعض المباريات من مرحلة الإياب، قبل أن تتوقف بفعل الوباء الذي أفسد كل الحسابات.