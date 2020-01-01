كيف يؤثر توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا على كأس العالم 2022؟

مازال أمامها بعض السنوات، لكن بطولة كأس العالم يمكن أن تتأثر بتداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل الدوريات وإيقاف عجلة كرة القدم في كل مكان.

أدى وباء كورونا إلى توقف أكبر المسابقات في كرة القدم العالمية، مع استمرار الشكوك حول موعد استئنافها.

تم تأجيل الدوري الإيطالي، الدوري الأسباني، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني والدوري الإنجليزي، وكذلك بطولات أوروبا لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما تأثر يورو 2020، الذي كان مقرراً عقده هذا الصيف، بشكل مباشر حيث لم يبق أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سوى خيار واحد هو تأجيل البطولة حتى عام 2021.

المزيد من الفرق

يتم تكرار هذه الصورة القاتمة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا، تاركةً لمسؤولي المنافسة في كل مكان كابوسًا لوجستياً ومادياً.

ومع ذلك، ليس فقط التقويم المباشر لكرة القدم هو الذي يمكن أن يتأثر بالوباء، لكن ممكن أن يمتد هذا التأثير إلى المستقبل، ويطول كأس العالم 2022 الذي سيقام بقطر.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

كيف أثر كورونا على تصفيات كأس العالم؟

بينما لا يزال هناك أكثر من عامين، تأثرت بطولة كأس العالم 2022 في قطر بالفعل بوباء كورونا بتأجيل عدد من مباريات التصفيات.

هذه التأجيلات، جنبًا إلى جنب مع عمليات إعادة الترتيب الأخرى لجداول البطولات القارية، تعني أن الكابوس ينتظر المنظمين الذين يحاولون ملاءمة مبارياتهم في تقويم سيشمل أيضًا كرة القدم للأندية.

إذن، بشكل أساسي، فإن المشكلة التي يجب التعامل معها من أجل كأس العالم 2022 جنبًا إلى جنب مع دورة التأهل للمضي قدمًا في الوقت المناسب هي الازدحام الثابت.

كان من المقرر أن تبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية، التي تضم الأرجنتين ليونيل ميسي والبرازيل نيمار، في نهاية مارس 2020، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية و الاتحاد الدولي لكرة القدم قررا إعادة ترتيب أول مبارتين.

وهذا يعني أن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في القارة اللاتينية ستبدأ في سبتمبر، إذا نجح العالم في السيطرة على فيروس كورونا نوعًا ما بحلول ذلك الوقت ، وسيتعين إيجاد الوقت في وقت لاحق لملاءمة تلك الألعاب المؤجلة.

وربما تكون هناك حاجة لمزيد من التصفيات في عام 2021، حيث ستبدأ بطولة كوبا أمريكا التي تم إعادة جدولتها بعد أيام فقط من تصفيات أمريكا الجنوبية في أوائل يونيو (مباريات 11 و 12).

انطلقت التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 للبطولة بالفعل، ولكن تم تأجيل المباريات التي كانت مقررة في شهري مارس ويونيو.

من المقرر أن تبدأ التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022 في مارس 2021، بعد دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، ولكن سيتم نقل يومين على الأقل من المباراة بعد تأجيل البطولة الأوروبية.

ما هو موعد كأس العالم 2022؟

من المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم 2022 في قطر في 21 نوفمبر 2022 وستستمر حتى 18 ديسمبر.

إنها المرة الأولى التي يقام فيها المونديال خلال هذه الفترة من العام، حيث تقام البطولة عادة في يونيو ويوليو.