ما هي قوانين كرة القدم الجديدة بعد فيروس كورونا؟
مع البدء في النظر في استئناف المسابقات في جميع أنحاء العالم بعد جائحة الكورونا، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إجراء تعديل مؤقت لقوانين اللعبة بناءً على اقتراح تم تلقيه من الفيفا يسعى لحماية صحة اللاعبين.
تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء المعمورة، وأجبر جميع الدوريات على التوقف في مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تكن هناك أي مؤشرات للعودة من جديد.
لكن الدوري الألماني أعاد الأمل من جديد، حيث من المقرر أن يكون الأول من الدوريات الخمسة الكبرى الذي يستأنف، وقد تحدد موعده يوم السبت 16 مايو 2020 ميلاديًا.
متى تعود الدوريات الأوروبية والعربية بعد الكورونا؟
كيف أثر فيروس كورونا على قوانين كرة القدم؟
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ، الذي يتحكم في قوانين اللعبة ، يقول إن الفرق يمكنها إجراء تغييرات إضافية لحماية اللاعبين.
سيُسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباريات عندما تستأنف كرة القدم بعد فترة التوقف التي فرضها فيروس كورونا ، حسبما أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تم إدخال التغيير المؤقت في القواعد لمصلحة اللاعبين عندما تعود المنافسات في جميع أنحاء العالم، والذي سيسمح بحد أقصى خمسة تبديلات يتم إجراؤها لكل فريق، ولتجنب تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء بدائل؛ يمكن إجراء الاستبدالات أيضًا بين شوطي المباراة.
يقول المجلس أنهم اتخذوا القرار بناءً على طلب الفيفا، ولن يُسمح به إلا في المسابقات التي من المقرر أن تنتهي بحلول ٣١ ديسمبر من هذا العام، مما يعني أنه سيطبق على مواسم الدوري ٢٠١٩-٢٠٢٠ وعلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الحالي عند الإستئناف ، ولكن ليس لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وقال بيان المجلس: "يدخل التعديل المؤقت حيز التنفيذ على الفور ، وقد تم إجراؤه حيث أنه قد يتم لعب المباريات في فترة مكثفة وفي ظروف الطقس المختلفة ، وكلاهما قد يكون له تأثير على صحة اللاعبين".
ومع ذلك ، أكد أن تقديم القاعدة أمر تقديري والتنفيذ متروك لمنظمي المسابقات بشكل منفرد، مما يعني أنه لا يزال يتعين تأكيد ما إذا كانت ستستخدم بالتأكيد في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الألماني وغيرها.
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا أنه سيقترح إمكانية السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات لكل مباراة إذا عادت كرة القدم إلى البلاد، وأكد بيانه أن رئيس الاتحاد لويس روبياليس نقل الفكرة إلى رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الذي أشار إلى دعمه للفكرة.
وجاء في البيان: "روبياليس أوضح أنه قبل أكثر من شهر أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الفيفا إمكانية إجراء تغييرات أكثر من المعتاد في المباريات ، بالنظر إلى وضع اللاعبين بمجرد استئناف المباريات".
"قرر الاتحاد الإسباني أن يقترح على المفوضين غدًا إمكانية إجراء خمسة تغييرات في جميع المنافسات داخل البلاد، وستقتصر هذه التغييرات على ثلاثة أوقات في المباراة، بحيث يتم تجنب ضياع الوقت ".
قال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يمكن تمديد العمل بالقوانين الجديدة إلى الموسم المقبل، للمسابقات المقرر اكتمالها في عام ٢٠٢١، ولكن سيتم تحديد ذلك في وقت لاحق، مع دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٠.
فيما يتعلق بالمسابقات التي يتم فيها تطبيق نظام الحكم المساعد للفيديو (VAR) ، يُسمح لهذه المسابقات بالتوقف عن استخدامه عند إعادة التشغيل وفقًا لتقدير كل منظم مسابقة بشكل فردي.
ما هو نص قانون كرة القدم المعدل بسبب فيروس كورونا؟
قانون تبديل ٣ لاعبون - تعديل مؤقت
- سيسمح لكل فريق باستخدام خمسة تبديلات كحدٍ أقصى.
- لتقليل تعطل المباراة، ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة؛ يمكن إجراء الاستبدالات أيضًا بين الشوطين.
- إذا قام كلا الفريقين بالتبديلات في نفس الوقت، فسيُحتسب ذلك على أنه إحدى الفرص الثلاث لكل فريق.
- يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى وقت إضافي.
- عندما تسمح قواعد المنافسة باللجوء لوقتٍ إضافي، سيكون لكل فريق فرصة تبديل إضافية واحدة، يمكن أيضًا إجراء التبديلات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين.