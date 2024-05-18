فيروس كورونا يحرم برشلونة من اجتماع "مهم" قبل الموسم الجديد!

خطوة لتقريب الصفقة المنتظرة؟

تغيب جوكين أبيريباي، رئيس ريال سوسيداد، عن حضور مباراة فريقه أمام سيدات برشلونة، في نهائي كأس ملكة إسبانيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحقق برشلونة الفوز على سوسيداد بنتيجة (8-0) مساء اليوم السبت، ليواصل سيدات البلوجرانا سيطرتهن على الكرة الإسبانية، بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني للسيدات، وبفارق كبير عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني.

وسجلت أهداف اللقاء كل من كلاوديا بينا، وسلمى بارالويلو بواقع هدف لكل لاعبة، بينما سجلت كل من ماريونا كالدينتي، كارولين هانسن، وأونا باتل هدفين لكل لاعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "آس"، فإن أبيريباي لم يسافر إلى سرقسطة، حيث يقام نهائي الكأس، ولم يحضر العشاء التقليدي المقرر مع جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وقد تكون الإصابة بفيروس كورونا سببًا في إلغاء اجتماع مهم لبرشلونة، الذي ارتبط اسمه كثيرًا بضم نجم سوسيداد مارتن زوبيميندي، في الميركاتو المقبل.