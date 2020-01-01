متى يعود دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد الكورونا؟

ينتظر برشلونة وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمعرفة مصيرهم في أكبر مسابقتين في أوروبا

بينما تجد كرة القدم طريقها للعودة من فيروس كورونا، تحدد منافسات الدوري في جميع أنحاء أوروبا جداولها الزمنية.

عاد الدوري الألماني بالفعل من جديد، ومن المقرر أن يعود أيضاً الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، بينما ألغي موسم الدوري الفرنسي.

انتهت أزمة عودة بطولات الدوري والكأس المحلي التي تمثل أولوية للمسؤلون في الوقت الحالي، لكن أفضل أندية أوروبا حريصة على معرفة ما إذا كان يمكن الانتهاء من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ومتى. لم يتم وضع جدول زمني رسميًا بعد، ولكن هناك تواريخ يجب أن تقام فيها البطولة.

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من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقاءً في 17 يونيو لمحاولة وضع خطة لإنهاء البطولتين.

قال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سفيرين إنه يريد الانتهاء من الموسم الأوروبي بحلول أغسطس، ومن المخطط أن تبدأ الدوريات الموسم الجديد 2020-21 في سبتمبر.

نظرًا للجداول المزدحمة التي اعتمدتها الدوريات الكبرى من أجل إنهاء البطولات المحلية، فمن شبه المؤكد أن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي سيعودان بعد انتهاء الدوريات.

متوقع أن ينتهي الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون أسابيع من عودته، أما نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس. يبدو من المحتمل حاليًا أن تستأنف البطولات الأوروبية في هذا الوقت تقريبًا، إذا انتهت هذه البطولات بالفعل.

صرح رئيس ليون جان ميشيل أولاس، في أوائل مايو أن مباراة فريقه مع يوفنتوس قد تم إعادة جدولتها في 7 أغسطس. ونفى ليون ذلك في وقت لاحق.

الأندية والسلطات حريصة بشكل لا يصدق على إنهاء المسابقات الأوروبية حيث أن أموال البث التي يتم جلبها تشكل جزءًا رئيسيًا من صناديق التضامن في الويفا خلال وباء فيروس كورونا، ولكن مع الألعاب التي تجري عبر الحدود الدولية، فإن القيام بذلك يمثل تحديًا أكثر من تلك البطولات المحلية.

تفرض العديد من الدول في أوروبا حاليًا حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على الوافدين الجدد من الخارج ، على الرغم من أنه من المحتمل رفع هذه القيود بحلول أغسطس، قد يجد البعض أن فكرة سفر اللاعبين من بلد إلى آخر غير مناسبة في الظروف الحالية.

يمكن أن تقام جميع المباريات المتبقية في نفس البلد، أو على الأقل عددًا محدودًا من الأماكن. وبحسب صحيفة الإندبندنت، ربما لن تستضيف إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا لأنه من غير المحتمل أن تعود العاصمة التركية بعائد استثمارها إذا لم يتمكن المشجعون من السفر إلى المباراة النهائية.

عند توقف اللعب، كان دور 16 من دوري أبطال أوروبا قد اكتمل تقريبًا. تأهل كل من باريس سان جيرمان وأتالانتا وأتلتيكو مدريد ولايبزيج إلى ربع النهائي على حساب بوروسيا دورتموند وفالنسيا وليفربول وتوتنهام على التوالي.

تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ضد ريال مدريد، بينما حصل ليون على تقدم ضئيل 1-0 على يوفنتوس. كان نابولي وبرشلونة متعادلين 1-1، بينما وضع بايرن ميونخ قدم في ربع النهائي بعد هزيمة تشيلسي 3-0 على ستامفورد بريدج.

كان دور الـ 16 من الدوري الأوروبي قد بدأت للتو، حيث لعبت ست من المباريات الثمانية الأولى. بدا أن مانشستر يونايتد وبازل وباير ليفركوزن كان من المحتمل أن يتقدم بعد أن حقق انتصارات كبيرة خارج أرضه.