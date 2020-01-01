إطلاق سراح مهاجم الاتحاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية

اللاعب خرق حظر التجوال المفروض في صربيا

أطلقت السلطات الصربية سراح ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد السعودي إثر اعتقاله يوم أمس لخرقه حظر التجوال المفروض في البلاد ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان المهاجم الصربي قد خرق حظر التجوال مع مجموعة من أصدقائه وذهبوا إلى أحد الفنادق العامة مما أدى لاعتقالهم واحتجازهم بواسطة الأمن الصربي بتهمة خرق حظر التجوال وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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وغادر اللاعب وأصدقاؤه مركز الشرطة بعد دفع غرامة مالية، لكنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر، إذ ستستمر التحقيقات معه خلال الفترة القادمة.

بريجوفيتش ليس اللاعب الصربي الأول الذي يخرق حظر التجوال في البلاد، إذ سبقه مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش وهو ما عرضه لانتقادات واسعة.

يُشار إلى أن إدارة الاتحاد استبعدت بريجوفيتش من القائمة المحلية بعد فشل تسويقه خلال انتقالات يناير الماضي وتعاقد النادي مع عدد من الأجانب، ولذا لم يخض معه أي مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي منذ مواجهة الفتح في 28 ديسمبر الماضي.