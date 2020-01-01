كورونا تحول موهبة برشلونة إلى صيدلي

كيف يتعامل خريج أكاديمية الاماسيا مع كورونا؟

استغل أنطوني دوفالي، خريج أكاديمية اللاماسيا ولاعب سيلتا فيجو السابق، فرصة إيقاف كرة القدم في مختلف الدول بسبب فيروس كورونا لمساعدة عائلته في إحدى صيدليات منطقة جاليسيا.

الدوري الإسباني موقوف لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، إلا أنّ الاتحاد أكد رغبته القاطعة في استمرار النسخة الحالية من البطولة.

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وقال دوفالي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "جئت إلى منطقة جاليسيا خلال فترة أعياد الميلاد بعد انتهاء الموسم في تايلاند حيث ألعب مع فريق نافي، وقبل انطلاق الموسم الجديد حدثت أزمة فيروس كورونا وتوقفت المنافسات".

وتابع: "لقد درست الصيدلة منذ سنوات، وكنت أقوم بهذا العمل في أوقات الفراغ ولم امتلك الوقت الكافي لاحتراف هذه المهنة، الآن لديّ فرصة كبيرة لمساعدة أصدقائي والمساهمة في حل أزمة كورونا كمواطن إسباني".

وأردف: "كانت مهمتي مراوغة اللاعبين والآن أبيع الأقنعة الطبية. إنه ظرف صعب وعلينا جميعًا التكاتف لأجل الخروج من المحنة".

وكان جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، قد ظهر في شوارع لندن وهو يتبضع لكبار السن حتى لا يجبرهم على الخروج ومن ثم التعرض لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أنّ هناك عدد من اللاعبين تبرعوا لمكافحة فيروس كورونا على رأسهم ليونيل ميسي ونادي برشلونة.