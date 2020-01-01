الكويت تُعلن تجميد النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا

الحكومة الكويتية تُحاول السيطرة على الأمور

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تجميد النشاط الكروي في البلاد حتى إشعار آخر بدءً من اليوم الإثنين، ذلك ضمن إجراءات الحكومة الكويتية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان الاتحاد الكويتي قد قرر يوم الإثنين قبل الماضي تجميد نشاط كرة القدم لمدة أسبوعين بسبب ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وفيما تحدثت عدة تقارير عن إمكانية استئناف النشاط دون حضور الجماهير، فضل أصحاب القرار تأجيل كل الأنشطة الخاصة بكرة القدم لأجل مجهول.

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وأصدر اتحاد الكويت لكرة القدم بيانًا ظهر على حسابه الرسمي على تويتر وجاء فيه "أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتابًا إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الرياضيين واللاعبين".

"وأشار الاتحاد في كتابه أن التأجيل جاء وفقًا للقرار الذي صدر من اللجنة الأولمبية الكويتية بتأجيل النشاط حتى إشعار آخر".