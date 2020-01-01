الاتحاد الكويتي يُقرر تجميد النشاط الكروي لأسبوعين

توابع انتشار فيروس كورونا على كرة القدم

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تجميد النشاط الكروي في البلاد لمدة أسبوعين بدءً من اليوم الإثنين، ذلك حفاظًا على صحة اللاعبين عقب انتشار فيروس كورونا القاتل في عدة مناطق في العالم.

وبدأ فيروس كورونا في الانتشار على نطاق عالمي خارج الصين مهد ولادة المرض القاتل، إذ ظهرت العديد من الحالات والوفيات في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ودول أخرى.

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وأصدر اتحاد الكويت لكرة القدم بيانًا ظهر على حسابه الرسمي على تويتر وجاء فيه " صرّح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن الاتحاد قرر إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين من اليوم، وذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبنائنا في الوسط الرياضي".

وتسبب انتشار الفيروس القاتل كذلك في اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة التعاون وبرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقد تحدث رئيس الاتحاد قائلًا عن الأمر "اعتذرنا من أشفائنا في السعودية عن استضافة مباراة التعاون وبرسبوليس الإيراني، وهناك اتصالات مع وزارة الصحة للتنسيق من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا خلال المباريات".