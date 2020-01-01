المغرب تتجه للسير على خطى الدوري الفرنسي

الجامعة المغربية لكرة القدم تدرس الموقف

تدرس الجامعة المغربية لكرة القدم خلال الفترة الحالية مصير دوري المحترفين، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

جائحة كورونا ضربت العالم بأكمله في مارس الماضي، مما أجبر الجميع على تجميد النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، وحتى إشعار آخر.

الوداد المغربي يسخر من الأهلي المصري على طريقة بن شرقي

المزيد من الفرق

ووفقًا لموقع "le 360" المغربي فإن الجامعة المغربية تتجه إلى عدم استئناف منافسات الموسم الجاري بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت مصادر الموقع أن الجامعة لم تحدد بعد الطريقة التي ستنهي بها الموسم، ما إذا كان سيتم تنصيب أحد الفرق بطلًا أم سينتهي الموسم دون أي متوج.

الدوري المغربي توقف والوداد متصدر جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الفتح الرباطي؛ صاحب الوصافة، يليه مولودية وجدة بـ34 نقطة، ورابعًا نهضة بركان بـ32 نقطة.

يذكر أن الدوري الفرنسي الوحيد من بين الدوري الأوروبية الكبرى الذي أعلن في إبريل الماضي بشكل رسمي إلغاء الموسم، وتنصيب باريس سان جيرمان بطلًا.