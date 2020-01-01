الكشف عن 18 إصابة بفيروس كورونا في الدوري المصري

نجم الزمالك يتحدث عن موقفه من اللعب في الدوري ودوري أبطال أفريقيا

كشف موقع "في الجول" المصري نقلًا عن مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي أندية الدوري المصري .

ويخضع لاعبو الدوري المصري منذ عدة أيام لفحوصات طبية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "المسحة الطبية" تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لعودة البطولة في نهاية يوليو أو مطلع أغسطس القادم.

وفيما أعلنت عدة أندية خلوها من أي إصابات أبرزها الأهلي والمصري وبيراميدز، رفض نادي الزمالك إجراء تلك الفحوصات بسبب موقفه الرافض لعودة الدوري المصري ورغبته في عدم استكماله والبدء بموسم جديد.

المزيد من الفرق

وقد أعلن حارس مرمى الفريق الأبيض "محمد عواد" يوم أمس إصابته بالفيروس الذي ظهر في الصين خلال ديسمبر 2019 وبدأ بعدها يغزو العالم ويشل مناحي الحياة به.

في الجول نقل عن المصدر في اتحاد كرة القدم قوله "بعد إجراء المزيد من المسحات الطبية ارتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 18 بعد ظهور 7 مصابين مؤخرًا".

وأضاف "هناك 5 حالات في طنطا، 4 في حرس الحدود، 4 في إنبي، وحالة في كلٍ من طلائع الجيش ووادي دجلة وأسوان والمقاولون العرب والاتحاد السكندري".

وقد نفى المصدر وجود أي حالات إيجابية في الإنتاج الحربي لينفي بذلك الحديث حول إصابة باسم مرسي.

لا توجد حالات إيجابية في فريق الإنتاج الحربي مثلما تردد أن اللاعب باسم مرسي مصاب.