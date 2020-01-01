الاتحاد يرفض فكرتي الإلغاء والمربع الذهبي ويُرجح هذا السيناريو لاستئناف الدوري السعودي

العديد من السيناريوهات لمستقبل الدوري السعودي

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد اجتماعًا سريًا يوم غدٍ الإثنين للنقاش حول مستقبل الدوري السعودي المتوقف حاليًا ضمن إجراءات الحكومة السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الصحيفة أن إلغاء الدوري السعودي هذا الموسم أو حسمه بنظام المربع الذهبي غير وارد على الإطلاق، وأكدت اتفاق المسؤولين في الاتحاد السعودي على حاجة الفرق لأسبوعين تقريبًا قبل استئناف المباريات ولعب الجولة الـ23 من البطولة.

المزيد من الفرق

نائب رئيس الاتفاق يُعلن إصابته بفيروس كورونا

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين وضعوا عدة سيناريوهات زمنية لاستئناف الدوري السعودي، وقد اتفقوا أن البطولة بحاجة إلى 35-40 يومًا لتنتهي تمامًا وتُلعب الجولات الثمانية المتبقية منها.

ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر قولها "في حال أن الفيروس ظل على وضعه دون انحسار فإن السيناريو الذي سيناقش هو إكماله بدءً من شهر أغسطس المقبل وهو الخيار الذي يتوقع أن يكون السيناريو العالمي للدوريات الوطنية التي لا تحبذ فكرة الإلغاء أو الإنهاء بالتتويج للمتصدر الحالي أو بطل الشتاء".

الاتحاد السعودي ومعه رابطة دوري المحترفين السعودي يُواصلان حاليًا اتصالاتهما الدائمة بوزارة الرياضة السعودية للتعرف على آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشاره.

يُشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية أوقفت النشاط الرياضي في البلاد، وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.