الاقتراح الأغرب .. فكرة جديدة من الاتحاد التونسي لعودة كرة القدم

النشاط الكروي متوقف في العالم أجمع، والاتحاد التونسي لديه اقتراح لعودة كرة القدم

تعيش كرة القدم أزمة صعبة جدًا بسبب توقف النشاط الكروي في مختلف دول العالم نتيجة للإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولذا تُحاول العديد من المؤسسات والاتحادات الأهلية والقارية إيجاد الحلول المناسبة لاستئناف لعب كرة القدم بما لا يتعارض مع توصيات وتعليمات السلطات الصحية.

الاتحاد التونسي خرج باقتراح جديد قد يكون الأغرب في العالم لاستئناف الدوري التونسي بدرجتيه الأولى والثانية، وهو خوض اللاعبين للتدريبات والمباريات مرتديين أقنعة طبية خاصة تمنع إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأوضح الاتحاد التونسي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك أن رئيسه وديع الجريء كلف الطبيبة سعيدة العياشي رئيسة اللجنة الطبية في الاتحاد دراسة إمكانية صناعة أقنعة واقية خاصة باللاعبين للقيام بالتدريبات وخوض المباريات الرسمية بنفس الأداء ودون أن يكون لها أثر على جهازهم التنفسي وحالتهم البدنية.

وطلب الجريء من الطبيبة العياشي إشراك الإطارات الطبية التابعة للاتحاد التونسي في هذه الدراسة، بجانب مجموعة من الأخصائيين في مجال صناعة الأقنعة الواقية.

وأصدر الاتحاد التونسي بيان آخر أكد خلاله أن إلغاء الدوري التونسي غير وارد أبدًا وأنه سيتم استكمال البطولة عند سماح السلطات الصحية بذلك الأمر، على أن يتم منح الأندية فرصة 3 أسابيع للقيام بالتدريبات اللازمة قبل خوض المباريات.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها تمديد العقود وتأجيل سوق الانتقالات حال استمر الدوري التونسي إلى ما بعد الـ30 من يونيو القادم، لكن بحد أقصى إلى 30 نوفمبر القادم، وفي حال تخطى ذلك الموعد سيتم تقييم الأمر من جديد.