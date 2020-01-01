رسميًا | لا بطل وآلية المتأهلين لدوري الأبطال .. تداعيات إلغاء دوري الخليج العربي

توابع إلغاء دوري الخليج العربي..

حسمت الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين الإماراتية اليوم الخميس، القرارات المترتبة على إلغاء الموسم الرياضي الحالي 2019-2020 في جميع المسابقات، بعد استقبال اقتراحات الأندية.

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن إلغاء دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعدما توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي.

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وأوضحت الرابطة أن من ضمن أسباب قرار الإلغاء، ارتفاع درجات الحرارة في شهري يوليو وأغسطس، بجانب استئناف منافسات دوري أبطال آسيا في سبتمبر مما سيتعارض مع مواعيد مباريات الدوري المحلي.

وعليه أصدرت الرابطة عدة قرارات جاءت كالتالي:

أولًا: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/2020

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول الدوري.

2. عدم تتويج بطلٍ للمسابقة.

3. عدم هبوط أي نادٍ إلى دوري الدرجة الأولى وعدم صعود أي نادٍ الى دوري المحترفين للموسم الرياضي 2020/2020.

ثانيًا: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عامًا للموسم الرياضي 2019/2020.

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول دوري تحت 21 عامًا.

2. عدم تتويج بطلٍ للمسابقة.

ثالثًا:- مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس سوبر الخليج العربي حيث تم استكمالها وتتويج نادي الشارقة لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

رابعًا:- مسابقة كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس الخليج العربي، حيث تم استكمالها و تتويج نادي النصر لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

خامسًا:- الأندية المشاركة في مسابقات الرابطة للموسم الرياضي 2020/2021

1. تشارك ذات الأندية الأربعة عشر التي شاركت في الموسم الرياضي 2019/2020 في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2020/2021.

2. إقامة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2020/2021 بين بطل دوري الخليج العربي للموسم 2018/2019 وبطل آخر نسخة من بطولة كأس رئيس الدولة.

3. وبناء على التنسيق مع اتحاد الامارات لكرة القدم والقرارات الصادرة من طرفهم تم اعتماد عدم صعود أي من أندية الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي 2020/2021 .

سادسًا: المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم 2021:-

وفقا لما تنص عليه لوائح الرابطة ذات الصلة ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتم تحديد الأندية المشاركة بناءً على نتائج الموسم الرياضي 2018/2019 وبما يتوافق مع دليل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2021 وتحقيق المعيار الرياضي ومعيار الترخيص واعتماد الاتحاد الآسيوي لهذه الأندية.