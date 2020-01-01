رسميًا - كورونا يضرب لاعب الاتحاد السابق

كورونا يواصل التوغل بين الرياضيين

واصل فيروس كورونا المستجد ضربه للوسط الرياضي في العالم بأكمله، فلم يكتفِ فقط بإيقاف جميع المسابقات الرياضية بمختلف أنحاء العالم.

الفيروس المستجد ضرب العالم في مارس الماضي، بعدما كان قد بدأ في مدينة ووهان الصينية، ليشهد شهر مارس توقف كافة البطولات.

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وأعلن نادي جريميو البرازيلي أن لاعبه دييجو سوزا؛ محترف اتحاد جدة السابق، قد ثبتت إيجابية الفحوصات، التي أجريت له مؤخرًا، بجانب إصابة اثنين من العاملين بالفريق بالفيروس أيضًا.

وأوضح النادي البرازيلي في بيان رسمي أن سوزا بدأ فترة الحجر في منزله بريو دي جانيرو، والتي تستمر لمدة 14 يومًا، على أن يجري فحوصات بعدها.

جريميو كان قد عاد لاعبوه للتدريبات الجماعية بعد فترة توقف، هذا الأسبوع، وثبتت سلامة كافة اللاعبين من الفيروس باستثناء سوزا فقط.

يذكر أن صاحب الـ34 عامًا كان قد انضم للاتحاد في الفترة من صيف 2012 وحتى يناير 2013، رحل بعدها مجانًا، ولم يشارك معه سوى في سبع مباريات، سجل خلالها هدفين.