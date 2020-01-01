رسميًا | اتحاد الكرة يُعلن اسم المدرب الجديد لمنتخب الإمارات

الإمارات كانت قد أقالت الكولومبي بينتو

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي توصله لاتفاق مع الهولندي بيرت فان مارفيك لقيادة منتخب الإمارات خلفًا للكولومبي خورخي لويس بينتو الذي أقيل من منصبه مؤخرًا.

اتحاد الكرة في الإمارات عاش فترة من التخبط خلال العام الأخير، إذ كان قد تعاقد مع إيفان يوفانوفيتش في أواخر ديسمبر 2019، لكنه أنهى عقده في يونيو دون أن يلعب أي مباراة رسمية بعد تأجيل مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي كانت مقررة في شهري مارس ويونيو بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

تعاقد بعدها مع الكولومبي بينتو ووقع معه عقدًا لمدة عامين، لكنه أقاله بعد عدة أشهر ودون أيضًا أن يلعب أي مباراة رسمية لسوء الأداء والنتائج في المباريات الثلاثة الودية التي قادها للأبيض.

المزيد من الفرق

اتحاد الكرة نشر تويتة على حسابه الرسمي في تويتر أعلن خلالها اتفاقه مع مارفيك، مشيرًا إلى أن إكمال الإجراءات رسميًا سيتم فور وصول المدرب الهولندي إلى البلاد.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق مع الهولندي فان مارفيك لتدريب المنتخب الوطني ، وسيتم إكمال إجراءات التعاقد بشكل رسمي فور وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة .. #منتخب_الإمارات pic.twitter.com/CBCfg8a6i2 — UAEFA (@uaefa_ae) December 14, 2020

وستكون تلك المرة الثانية التي يتولى فيها صاحب الـ68 عامًا تدريب منتخب الإمارات، إذ سبق أن قاده خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2019 وقد أقيل من منصبه آنذاك عقب الخسارة أمام قطر في كأس الخليج العربي.

المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.