كوكا يطمئن الجمهور: لا أعاني من كورونا وتحروا الدقة من أجل أمي

المحترف المصري أثار القلق حوله بعد إصابة رئيس أولمبياكوس بفيروس كورونا

حرص المحترف المصري أحمد حسن "كوكا"؛ مهاجم أولمبياكوس اليوناني، على طمأنة الجمهور بعد انتشار فيروس كورونا في اليونان، وهو ما أصاب رئيس النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

النادي اليوناني أجرى فحوصات طبية على كافة العاملين بالنادي عقب إعلان إصابة رئيسه بالفيروس، لكن ثبتت سلبية كافة النتائج.

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وقال كوكا، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد التوضيح بعدما انتشرت أخبار كثيرة أثارت قلق أهلي وأصدقائي، باختصار أصيب رئيس أولمبياكوس بفيروس كورونا، وهذا أقلق المسؤولين هنا، لذلك قرروا فحص كافة الموجودين بالنادي من عمال وإداريين ولاعبين، والنتائج جميعها سلبية، فلا داعٍ للقلق".

وأضاف: "أود ممكن يذيع الأخبار أن يتحرى الدقة ويفكر في أهل من يكتب عنه، فلا مجال للمزح في الصحة، وأمي لم تنم فور أن قرأت مثل هذه الأخبار ولم تصدقني عندما أكدت لها سلامتي، توقعت أنني فقط اطمئنها".

واختتم: "فكروا قبل أن تكتبوا أخبارًا وتأكدوا منا، اتقوا الله، أنا سليم، وأشكر كل من حاول الاطمئنان عليّ".

يذكر أن كوكا من المقرر أن يحضر إلى مصر في أواخر مارس الجاري، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.