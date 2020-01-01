فيرنر وليفربول.. هل يحتاج الريدز لبيع صلاح أو ماني؟

المهاجم الألماني يبدو على أعتاب الريدز

يجذب المهاجم الألماني تيمو فيرنر جميع أنظار الأندية الأوروبية، بسبب مستواه المميز مع لايبزيج على جميع المستويات منذ فترة طويلة وحتى هذا الموسم.

ريال مدريد، مانشستر يونايتد، تشيلسي، برشلونة جميعهم يريدون صاحب الـ23 سنة، ولكن فريق واحد يبدو الأقرب للتعاقد معه وهو ليفربول.

الريدز يبدون هم الطرف الأقل حاجة لفيرنر، نظراً لخط الهجوم الناري الذي يتمتع به يورجن كلوب، بتواجد محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ومع ذلك يسعى الفريق الإنجليزي لإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن.

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والسؤال هنا هل ليفربول فعلاً بحاجة لفيرنر، وهل يمكن للتشكيل الحالي استيعاب وجوده؟

ثلاثي خطير ولكن

ليفربول قدم مستوى شبه متكامل خلال هذا الموسم على صعيد النتائج، ولكنه عانى من بعض المشاكل الطفيفة، أبرزها حسم المباريات بفارق هدف واحد فقط خاصة بالدوري الإنجليزي.

مستوى الريدز في انحدار منذ فترة أعياد الميلاد من ناحية الأداء، وهو ما كلفه ضياع دوري اللاهزيمة بعد السقوط المدوي من واتفورد السبت الماضي بثلاثية نظيفة.

ليفربول وإن كان يتمتع بقوة هجومية كبيرة، إلا أنه لا يوجد لديه لاعب مهاجم صاحب غزارة تهديفية مثل التي يمتلكها فيرنر ويبرزها في كل موسم.

صاحب أكبر سجل تهديفي لليفربول هذا الموسم هو محمد صلاح، حيث سجل 15 هدفاً مقابل 13 لساديو ماني و8 فقط لصالح فيرمينو.

فيرنر نجح في تسجيل 21 هدفاً مع لايبزيج هذا الموسم في 24 مباراة على مستوى الدوري، لاسيما تألقه في دوري أبطال أوروبا، وهو بالتأكيد أمر يحتاجه ليفربول ليصبح أكثر تكاملاً على مستوى الهجوم.

والفكرة هنا هي كيفية استيعاب هجوم الفريق الإنجليزي بتواجد لاعب هجومي رابع، دون الإخلال بمنظومة الريدز الدفاعية المحكمة، فكيف يمكن ذلك؟

فيرمينو

السبب الأبرز والأوضح في عدم غزارة تهديف البرازيلي، هي أنه لا يلعب كمهاجم صريح بالمعنى الطبيعي للكلمة، بل يستخدمه يورجن كلوب في أدوار مختلفة بالملعب.

دور فيرمينو في السقوط للمنتصف من أجل فتح المساحات، وكذلك خلال حالة عدم امتلاك الكرة بالضغط على المنافسة، جميعها أمور تجعل مسألة عدم تهديفه بالشكل المطلوب منطقية.

ولكن ماذا لو أراد كلوب الاستعانة بمهاجم صريح بعكس الصفات؟ ربما تكون كلمة السر عودة فيرمينو لمركزه القديم مع فريق هوفنهايم الألماني قبل الانتقال للريدز.

صاحب الـ28 سنة لعب 64 مباراة خلال فترته مع هوفنهايم بمركز صانع الألعاب خلف الثلاثي الهجومي، ونجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة مثلهم، وكان المكان الذي تألق فيه ليفلت أنظار الريدز من الأساس.

استخدام فيرمينو بهذا المكان واستغلال قدراته الدفاعية المميزة، مع ميزة المراوغة وصناعة الفرص لزملائه، أسباب ربما تدفع كلوب للدفع به كصانع ألعاب، مع إقحام فيرنر بجوار صلاح وماني.

النجم البرازيلي بوجوده في هذا المركز ربما يحل مشكلة عدم وجود صانع ألعاب مبدع في ليفربول، لعدم تواجدها بالشكل الكامل في جيورجيو فينالدوم أو نابي كيتا وأليكس تشامبرلين.

وجود فيرنر قد يمنح كلوب المزيد من المرونة، مع إمكانية التدوير بصفوف الفريق، بدلاً من الاعتماد على عناصر محددة في جميع البطولات خوفاً من اهتزاز النتائج.

أزمة أمم إفريقيا

مع قدوم كأس الأمم الإفريقية القادمة، تأتي الشكوك والمخاوف داخل ليفربول، لفقدان العديد من اللاعبين، أبرزهم الثنائي الهجومي صلاح وماني، مما قد يؤثر بشكل كبير على ليفربول في هذه المرحلة الصعبة.

وفقاً للعديد من التقارير الصحفية، ليفربول متواجد بالفعل في سوق الانتقالات للتعاقد مع جناح جديد، مع استمرار البحث عن مهاجم آخر على الأرجح سيكون فيرنر.

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التعاقد مع الألماني ربما يخفف كثيراً من ضرر غياب صلاح وماني للمشاركة في الكان، أو ربما تصدق التقارير الصحفية باحتمالية رحيل أحدهما عن الريدز الصيف القادم للبحث عن تحدي جديد.

وفي كل الحالات يعتبر فيرنر إضافة قوية لأي خط هجوم، ومن غير المتوقع أن يواجه كلوب أي مشكلة للاستفادة من قدراته بشكل أو بآخر.