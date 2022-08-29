فيرنانديش يكشف عن عاداته الغريبة قبل مباريات مانشستر يونايتد

ما هي العادة الغريبة التي يلتزم بها قائد الشياطين الحمر؟

كشف برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، عن العادات الغريبة التي يفضل الالتزام بها قبل كل مباراة لفريقه.

نجوم كرة القدم يمتلكون العديد من العادات الغريبة، فهناك من يفضل الدخول للملعب بالقدم اليسرى أو ارتداء الحذاء الأيمن قبل الأيسر وغيرها من الأمور.

وكان فيرنانديش قد سجل هدف فوز مانشستر يونايتد على ساوثامبتون في الرابعة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ما الذي قاله برونو فيرنانديش عن عاداته الغريبة؟

وقال برونو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أنا دائمًا أقوم بذات العادات. أحب تناول الإفطار أو الغداء - باختلاف توقيت المباراة - ثم اتحدث مع أطفال وزوجتي قبل مغادرة الفندق".

وتابع: "بمجرد ترك الفندق لا أرد لا الهاتف ولا أتحدث مع أحد أو ابعث الرسائل، أحب التركيز فقط على المباراة، وبمجرد وصولي إلى أولد ترافورد فهذا يعني بداية اللقاء بالنسبة لي".

النجم البرتغالي واصل الكشف عن عاداته بقوله: "لديّ فقط قناعة غريبة أحب القيام بها دومًا، ألا وهي دخول الملعب بالقدم اليسرى أولًا، هذا أمر لا أغفله أبدًا وأعلم أنّ هذا الأمر لن يجعلني ألعب بشكل أفضل لكنّه يجعلني نفسي".

أرقام برونو فيرنانديش مع مانشستر يونايتد

وشارك برونو في 130 مباراة مع مانشستر يونايتد مسجلًا 51 هدفًا، كما أصبح قائد الفريق مع المدرب إيريك تين هاج بعد قراره بعدم الاعتماد على هاري ماجواير.

ولم يسجل أحد أهدافًا أكثر من برونو منذ قدومه لمانشستر يونايتد في فبراير 2020 سوى محمد صلاح وهاري كين وسون مين.

ويستعد برونو لقيادة مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل في مواجهة ليستر سيتي بحثًا عن الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.