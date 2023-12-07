فيرمينو والبريكان يتسببان في صداع وحيرة يايسله!

يايسله يعاني من الحيرة قبل لقاء الرائد

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يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره الرائد مساء السبت، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، يُعاني من حيرة وصداع كبير بسبب الثنائي الهجومي روبرتو فيرمينو وفراس البريكان!

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ويسعى الأهلي لاستثمار الانتصار الكبير الذي حققه على أبها الجولة الماضية بسداسية دون رد، من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات الجولة المقبلة أمام الرائد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن يايسله لم يُحدد حتى مساء أمس الأربعاء، اسم المهاجم الأساسي الذي سيبدأ به أمام الرائد، سواء فيرمينو أو البريكان.

وأضافت الصحيفة أن فيرمينو أصبح الآن جاهزًا للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق، كما أن البريكان ظهر بشكل رائع مع الفريق الفترة الماضية، مما جعل المدرب الألماني في حيرة بين إعادة روبرتو للتشكيل الأساسي، أم الإبقاء على فراس.

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وغاب فيرمينو عن مباريات الأهلي الفترة الماضية، بسبب وفاة والده، حيث عاد للمشاركة في مباراة أبها الأخيرة، بعدما شارك لدقائق معدودة.

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