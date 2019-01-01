فيرمينو أفضل لاعب برازيلي في 2018 ويتفوق على نيمار ومارسيلو

فيرمينو يحصل على جائزة السامبا الذهبية لعام 2018 على حساب نيمار ومارسيلو

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل البرازيلي، روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا لعام 2018، متفوقاً على مارسيلو لاعب ريال مدريد، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الرسمي لليفربول، أن مهاجم الفريق حصل على جائزة سامبا الذهبية، كونه أفضل لاعب برازيلي في أوروبا.

وحسم المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، الجائزة لصالحه بنتيجة 21.8%، وجاء في المركز الثاني مارسيلو بنتيجة 20.5%، واحتل نيمار المركز الثالث بأصوات وصلت إلى 18.7%.

وساهم المهاجم البرازيلي، في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولكنه خسر النهائي لصالح ريال مدريد.

وسجل 20 هدفاً مع الريدز خلال العام المنصرم، وأنهى العام في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه.