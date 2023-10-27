فيرديناند في السعودية! .. الكشف عن سبب تواجد أسطورة مانشستر بالرياض

تعرف على سبب تواجد فيرديناند في السعودية

حرص النجم الإنجليزي ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على التواجد في العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات الماضية.

ونشر مدرب كمال الأجسام أبو ربيعة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" فيديو يجمعه بالنجم ريو فيرديناند، وهو يُشرف على تدريب الأخير في صالة الألعاب الرياضية.

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وتسائل البعض عن تواجد فيرديناند في السعودية، حيث تبين أن النجم الإنجليزي وصل إلى الرياض أمس الخميس، تمهيدًا لمتابعة نزال أشرس رجل في العالم، الذي سيقام غدًا السبت.

ويقام نزال أشرس رجل في العالم بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو غدًا السبت، في ملعب "كينغدوم أرينا"، بافتتاح موسم الرياض 2023.

ومن المعروف أن هناك علاقة صداقة تجمع بين فيرديناند وتايسون فيوري، حيث سيتواجد النجم الإنجليزي من أجل مساندة صديقه في هذا النزال التاريخي الذي ينتظره الجميع.