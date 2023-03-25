فيرديناند عن كريستيانو رونالدو: كاد يبكي من سخريتنا منه في مانشستر يونايتد!

كشف ريو فيرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن قيامه بالسخرية من كريستيانو رونالدو خلال تواجدهما بالشياطين الحمر.
رونالدو سبق أن لعب مع فيرديناند في أولد ترافورد لفترة طويلة، قبل رحيله عن النادي الإنجليزي منتقلًا إلى ريال مدريد في صيف عام 2009.
وقال فيرديناند عن تجربته مع رونالدو في البرنامج الإذاعي "كايل وجاكي":"أنا وفورتشن الذي كان زميلنا في الفريق كنا نسخر منه بصفة مستمرة لأنه كان أصغر سنًا منا وقمنا بتخويفه نوعًا ما، وفي نفس الوقت حاولنا منحه بعض المرونة".
وأضاف:"اعتدنا أن نلعب تنس الطاولة عدة مرات قبل التدريب للإحماء، وكنا نسحقه أنا وفورتشن بصفة مستمرة، كنا مثل فيدرر ونادال، ولكن رونالدو كان منافسًا سهلًا لدرجة أنه كاد يبكي بعد التعرض للهزيمة".
يذكر أن رونالدو حقق العديد من الألقاب خلال رحلته الأولى بمانشستر يونايتد، بحصوله على الدوري الإنجليزي 3 مرات، بالإضافة للقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.
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