فيردناند يستبعد مانشستر يونايتد: هذا هو بطل الدوري الإنجليزي 2023

أسطورة مانشستر يونايتد يستبعد "الشياطين الحمر" من سباق الدوري الإنجليزي في موسم 2022-23.

يرى ريو فيردناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد أن مانشستر سيتي لن يواجه منافسة تذكر في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي خلال منافسات موسم 2022-23، وأن ليفربول سيكون التهديد الوحيد على فريق المدرب بيب جوارديولا.

فيردناند لا يرى أن هناك أي فريق آخر يمكنه المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، بعد أن تفوق مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط على ليفربول في موسم 2021-22، ليحقق لقبه الرابع في خمسة مواسم.

وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة في عدد من أندية الدوري الإنجليزي، مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن فيردناند يتوقع أن يعيد التاريخ نفسه في المنافسة على اللقب.

فيردناند تحدث في تصريحات لموقع "Football JOE" الإنجليزي قال فيها: "حصل ليفربول على فرصة، ومع مانشستر سيتي، لن يقترب أحد منهما مرة أخرى، لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك فارق من ست إلى ثماني نقاط بين المركز الثاني والثالث".

واختتم: "أعتقد أنه سيكون سباقًا بين حصانين، وأعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز به".

الموسم الماضي شهد حصول تشيلسي على المركز الثالث برصيد 74 نقطة، متخلفًا بفارق 18 نقطة عن ليفربول الثاني، فيما احتل توتنهام المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف "البلوز" لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن آرسنال الخامس.