فيرجسون يكشف كواليس نزيف المخ الذي كاد يودي بحياته وذكرياته

السير أليكس فيرجسون أسطورة التدريب في الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد يكشف كواليس نزيف المخ الذي كاد يودي بحياته وذكرياته.

كشف السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد عن تفاصيل أزمته الصحية التي تعرض لها في 2018 عندما عانى من نزيف في المخ.

جاء هذا عبر فيلم تسجيلي له، أكد من خلاله أن تلك الفترة كانت الأصعب في حياته في ظل الظروف التي مر بها هو وأسرته.

وقال فيرجسون: "أتذكر لحظة السقوط، بعد ذلك لا أذكر أي شيء، فجأة كل شيء توقف، وكنت أشعر أنني في منطقة محرمة فارغة من البشر".

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وأضاف: "في ذلك اليوم في المستشفى كان هناك خمس حالات نزيف في المخ، منهم ثلاثة توفوا، ونجوت أنا وحالة أخرى، لذلك فأنا أشعر بالحظ".

وأردف: "عندما كنت أنظر من نافذة المستشفى كنت أتعجب وأقول لنفسي يا ترى كم شمس أخرى سأراها من جديد؟ لقد كان سؤالًا صعبًا، وعندما خسرت صوتي ولم أتمكن من نطق الكلمات الأمر كان مرعبًا".

وأكمل: "كل شيء كان يمر في عقلي بسرعة، وكنت أقول لنفسي هل سأتحدث من جديد؟ كنت سأكره فكرة خسارة أي ذكرى، كان ذلك ليكون حملًا كبيرًا على عائلتي أن أجلس في منزلي ولا أعرف من أنا".

وأسهب: "جاء أخصائي النطق وعملي معي لمدة عشرة أيام، وكتب لي أسماء الأشخاص في عائلتي ومن عملت معهم، وبعد ذلك استعدت صوتي من جديد وذاكرتي كانت جيدة".

جدير بالذكر أن السير أليكس فيرجسون يعمل حاليًا في إدارة مانشستر يونايتد كعضو، وفي الاتحاد الأوروبي كمحلل للمباريات.