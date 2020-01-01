فيرجسون طالب باستبعاد جاريث بيل لأنه يجلب النحس

مدرب توتنهام السابق هاري ريدناب يكشف كيف كتب حارب نحس جاريب بيل الذي زعمه السير أليكس فيرجسون

تحدث المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي هاري ريدناب عن قصة قديمة جمعت بينه وبين السير أليكس فيرجسون وأيضًا نجم ريال مدريد الحالي جاريث بيل.

وكان هاري ريدناب قد أشرف على تدريب توتنهام الإنجليزي في الفترة ما بين 2008 و2012، تلك التي شهدت تواجد ثنائي ريال مدريد لوكا مودريتش وجاريث بيل.

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وحول ذلك، تحدث ريدناب عن الموقف الذي جمع بينه وبين مدرب مانشستر يونايتد السابق السير أليكس فيرجسون في حديث عن جاريث بيل.

وقال ريدناب إن فيرجسون طالبه باستبعاد جاريث بيل من مباريات توتنهام لسبب غريب للغاية، وهو أنه لاعب سيئ الحظ ويتسبب في حالة النحس التي يمر بها الفريق.

وأضاف: "فيرجسون أخبرني وقتها ألا أدفع به في المباريات، وذلك لأنه لاعب سيئ الحظ.، فأجبته أنني أعتقد أنه سيكون لاعبًا مميزًا ورائعًا"

وتابع: "كنت أمتلك ثقة منقطعة النظير في بيل وقتها، لقد نصحوني بأن أقوم بإعارته وقتها ولكنني قلت أنني لن أفقد الثقة وسأصبر ولو اضطررت للانتظار 100 عام"

وأردف: "جاريث بيل كان ظهيرًا أيسر، ولكنني كنت أراه كجناح، وراهنت أنه سيصبح أفضل جناح أيسر في العالم، وتوقعت أنه سيتحسن مستقبلًا"

وحول ثنائية بيل ومودريتش قال: "لقد قمت بتعديل تكتيكي حين نقلت لوكا مودريتش من الجناح الأيسر إلى وسط الملعب ووضعت بيل على الجناح، لقد صنعا ثنائية مميزة"

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يذكر أن جاريث بيل قد التحق بريال مدريد صيف العام 2012 كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وقتها مقابل 100 مليون يورو، وقبلها بعام واحد كان مودريتش قد ذهب إلى الفريق المكلي أيضًا ولكن مقابل 37 مليون يورو فقط.