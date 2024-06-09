صدمة لبرشلونة .. ريال مدريد يملك اتفاقاً بالفعل مع فيرتس!

النجم الألماني الشاب مطلوب بقوة في الليجا

تحدثت أنباء في الإعلام الألماني عن اتفاق بين ريال مدريد وفلوريان فيرتس، نجم باير ليفركوزن، من أجل الانضمام إلى صفوفه.

الموهبة الألمانية الشابة كان أحد أبرز عناصر فريق تشابي ألونسو في مشواره نحو تحقيق ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا بالموسم الجاري، وينتظر أن يكون من نجوم ألمانيا في يورو 2024.

وقالت "بيلد" إن اللاعب اتفق مع ناديه أن يستمر في الموسم المقبل بصفوفه، ثم يرحل في صيف 2025 لخوض تجربة جديدة، على الأرجح في إسبانيا.

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وأوضح التقرير أن ريال مدريد يملك اتفاقاً شخصياً مع اللاعب بالفعل لضمه، وأنه على استعداد لدفع مبلغ في حدود 150 مليون يورو لضم فيرتس في صيف 2025.

وتأتي الأنباء لتكون بمثابة الصدمة لبرشلونة الذي أعلنت "موندو" في الأيام الماضية عن وجود نية من طرفه لمحاولة ضم النجم الألماني بسبب إعجاب مديره الرياضي ديكو به منذ فترة، وكذلك مدربه الجديد هانز فليك.